Aida, Don Quijote, Carmen și La Traviata, patru titluri emblematice pe scena Operei Naționale București la început de noiembrie

Săptămâna 3 – 9 noiembrie 2025 aduce pe scena Operei Naționale București o serie spectacole ce traversează epoci, stiluri și stări, de la grandioasa epopee verdiană „Aida”, la exuberanța baletului „Don Quijote”, de la pasiunea înflăcărată din „Carmen”, la dramatismul operei „La Traviata”. O invitație adresată tuturor iubitorilor de operă și balet de a păși, seară de seară, în lumi care fascinează și emoționează.

Miercuri, 5 noiembrie, ora 18:30, spectatorii sunt așteptați la reprezentația operei „Aida” de Giuseppe Verdi, cu o partitură monumentală în care iubirea, datoria și sacrificiul se înfruntă pe fundalul fastului Egiptului antic. Povestea prințesei etiopiene Aida, prinsă între dragostea pentru Radamès și loialitatea față de propriul popor, se desfășoară într-un univers scenic impresionant, susținut de forța expresivă a muzicii lui Verdi. „Aida” rămâne o operă care îmbină cu măiestrie spectacolul vizual cu trăirea profundă, acolo unde fiecare alegere are un preț.

Joi, 6 noiembrie, ora 18:30, publicul este invitat să se lase cucerit de baletul „Don Quijote” de Ludwig Minkus, inspirat din celebrul roman al lui Cervantes. Aventurile cavalerului visător și ale fidelului său scutier, Sancho Panza, sunt pretextul unei desfășurări spectaculoase de virtuozitate coregrafică, dansuri iberice și momente comice de mare efect. O celebrare a bucuriei de a dansa și a spiritului idealist, într-o montare plină de culoare și dinamism.

Vineri, 7 noiembrie, ora 18:30, revine pe scenă „Carmen” de Georges Bizet, o poveste de iubire și libertate care sfidează orice convenție. Carmen, o eroină puternică și imprevizibilă, își trăiește viața după propriile reguli, iar întâlnirea cu Don José declanșează o spirală de pasiune și autodistrugere. Muzica lui Bizet, intensă și seducătoare, face din „Carmen” una dintre cele mai populare și provocatoare opere din repertoriul universal. Un spectacol în care destinul se scrie pe ritmuri de habaneră și toreador.

Sâmbătă și duminică, 8 și 9 noiembrie, ora 18:30, vă propunem „La Traviata” de Giuseppe Verdi, un titlu care continuă să emoționeze prin sinceritatea și fragilitatea poveștii sale. Violetta Valéry, curtezană rafinată dar vulnerabilă, își găsește iubirea în Alfredo, însă fericirea lor este pusă la încercare de prejudecăți și sacrificii impuse de societate. Verdi a construit o partitură de o intensitate tulburătoare, în care fiecare notă trezește emoții aparte.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Romania

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Nissa, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki