Agenda celor mai așteptate concerte în 2026. Festivalurile care vor aduce cei mai indrăgiți artiști

Agenda celor mai așteptate concerte în 2026. Festivalurile care vor aduce cei mai indrăgiți artiști
Anul 2026 va fi un an pentru fanii muzicii rock. Metallica revine în România după șapte ani pentru un concert grandios la Arena Națională, în timp ce festivalurile Untold și Electric Castle se anunță printre cele mai așteptate evenimente muzicale din 2026.

Metallica revine la București pentru un concert în turneul „M72”

Pe 13 mai 2026, Metallica va concerta pe Arena Națională din București, în cadrul turneului mondial „M72”, aflat în al patrulea an consecutiv. Evenimentul va avea o producție spectaculoasă, cu scenă circulară amplasată în centrul terenului, potrivit organizatorilor.

Invitați speciali la concert vor fi trupele Gojira și Knocked Loose. Metallica a mai cântat în România în 1999, 2008, 2010 și ultima dată pe 14 august 2019, marcând astfel o revenire așteptată de fanii români.

Marile nume ale rockului și metalului vor concerta în România

Pe 28 mai 2026, Iron Maiden va concerta pe Arena Națională din București în cadrul turneului „Run for Your Lives”. Tot vara viitoare, Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav pentru a 12-a ediție, cu peste o sută de trupe, inclusiv Marilyn Manson, In Flames, Lamb of God și Gutalax.

Arena Națională

Arena Națională. Sursa foto: Instagram

Festivalurile Electric Castle și Untold rămân printre cele mai așteptate evenimente muzicale. La Electric Castle, The Cure este cap de afiș, formația trecând printr-o perioadă dificilă după decesul chitaristului Perry Bamonte, la 65 de ani.

Electric Castle și Untold, festivalele verii 2026

Festivalul Electric Castle va avea loc între 16 și 19 iulie 2026, la Castelul Bánffy din Bonțida, județul Cluj, iar pe scenă vor urca și cei de la Twenty One Pilots, prezenți și în 2022. Evenimentul promite o nouă ediție plină de concerte și experiențe pentru participanți.

Programul Untold, care se va desfășura între 6 și 9 august 2026 la Cluj-Napoca, rămâne deocamdată secret. Organizatorii marelui eveniment urmează să anunțe lineup-ul oficial, iar fanii speculează deja care artiști vor urca pe scenă în vara anului 2026, păstrând vie atmosfera edițiilor  din anii trecuți.

