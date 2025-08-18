Social AFP: Stațiunea Băile Herculane va reveni la viață, după ce a fost devastată de corupție







Stațiunea românească Băile Herculane, vizitată în trecut de împărați pentru apele sale sulfuroase, a ajuns într-un declin prelungit din cauza corupției. Astăzi, clădirile au fațade degradate, iar zona este acoperită de graffiti și moloz, scrie AFP.

Cu toate acestea, un grup de arhitecți tineri vor să readucă la viață stațiunea. „Am fost uimită de frumusețea locului și, în același timp, șocată de starea în care se află”, spune Oana Chirilă, în vârstă de 31 de ani.

În România, după decenii de neglijență, apar tot mai multe inițiative civice care urmăresc salvarea și restaurarea unor monumente istorice. Din cele aproximativ 800 aflate în paragină sau pe cale să dispară, o treime reprezintă un pericol pentru trecători.

Degradarea s-a accentuat în perioada de tranziție de la comunism la democrație, marcată de privatizări netransparente și de procese interminabile, uneori investigate de procurorii anticorupție, scrie AFP.

Băile termale imperiale Neptun au fost ridicate în 1886, în perioada Imperiului Austro-Ungar, și erau vizitate frecvent de împăratul Franz Iosif I și de soția sa, Sissi, impresionați de eleganța spa-ului.

După un secol, complexul a intrat în declin și și-a pierdut vizitatorii care veneau pentru curele termale. Astăzi, turiștii se opresc doar să fotografieze clădirea ruinată și să privească în interior prin ferestrele sparte.

Majoritatea clădirilor de patrimoniu din orașul cu 3.800 de locuitori se află într-o stare gravă, deoarece sunt puse sub sechestru, situație care blochează accesul la fonduri publice sau europene pentru restaurare, a explicat Oana Chirilă.

Odată cu reamenajările făcute treptat în restul zonei, băile au început să atragă din nou vizitatori. Au fost ridicate cabine de schimb, pavilioane din lemn și o promenadă, iar bazinele au fost modernizate. Operațiunea continuă vara aceasta cu sprijinul a 12 studenți.

Numărul turiștilor a urcat de la 90.000 în 2020 la 160.000 în 2024.

În alte zone ale țării au apărut în ultimii ani proiecte asemănătoare, menite să compenseze lipsa investițiilor statului, a declarat președintele Ordinului Arhitecților din România, Ștefan Bâlici, care le consideră „lecții de urmat în conservarea patrimoniului”.

Oana Chirilă se teme că eforturile sale nu reprezintă decât un „pasament slab” pe o rană adâncă, dar încearcă să rămână optimistă. „Herculane a căzut în decadenţă din cauza corupţiei, însă noi sperăm că mulţumită acţiunii cetăţenilor motivaţi se va vindca”, a mai spus aceasta.