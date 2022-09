Afacerea din care Regele Charles al III-lea a făcut milioane de dolari. Brandul lui a devenit unul dintre cele mai cunoscute din Marea Britanie

Charles, un susținător pasionat al protejării mediului înconjurător, a pus pe picioare încă din anul 1990 Duchy Originals, un brand prin care comercializa produsele din ferma sa, Home Farm. De atunci, a devenit cel mai mare brand de alimente și băuturi organice din Regatul Unit, potrivit companiei.

În anul 2021 compania actualului Rege a câștigat aproximativ 4,1 milioane de dolari, fără a fi luate în calcul taxele. Deși brandul a avut și perioade mai puțin profitabile, acesta a prosperat din anul 2009, atunci când a intrat într-un parteneriat cu brandul de supermarket-uri Waitrose.

Afacerea bazată pe produse organice din ferma regală

Lanțul de alimente de lux are acum dreptul exclusiv de a vinde produse sub numele Duchy, iar cumpărătorii pot achizițioan somon, cârnați, lapte, morcovi și afine care pot fi găsite sub numele de „Waitrose Duchy Organic”.

„S-a transformat într-o afacere de mare succes. Poți simți că acest brand are inimă și suflet în spate”, a spus Andrew Bloch, expert în relații publice din Londra.

Viitorul companiei este acum incert, având în vedere că odată cu preluarea tronului, Charles are mai multe atribuții de îndeplinit. Proprietatea Duchy Originals va trece cel mai probabil către fiul cel mare al lui Charles, Prințul William, care moștenește și proprietatea separată a Ducatului de Cornwall, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de dolari.

Prințul a studiat agricultura ecologică și este foarte probabil să se descurce în afacere.

Regele Charles, un adept al protejării mediului înconjurător

Primul produs Duchy Originals a fost un biscuit din ovăz vândut în 1992, urmând a fi produse și fructe, legume, carne sau bere.

„De la începutul anilor 1980, când am avut pentru prima dată responsabilitatea de a gestiona un teren de sine stătător la Highgrove, mi-am dorit să mă concentrez pe o abordare a producției de alimente care să evite impactul sistemului predominant și convențional al agriculturii industrializate, care are un efect dezastruos asupra fertilității solului, biodiversității și sănătății animale și umane”, a declarat Charles în 2021, potrivit CNN Business.