Aeroportul din Brașov va fi inaugurat astăzi. Fostul premier Nicolae Ciucă va participa la eveniment

Adrian Veştea, ministrul desemnat al Digitalizării, a declarat că Aeroportul din Brașov va fi doar în patru sau cinci unul dintre cele mai importante aeroporturi din țară. Președintele Consiliului Județean Brașov a explicat că acest oraș avea nevoie de un aeroport pentru că este un punct important al României, iar mulți turiști spre îndreaptă spre această zonă. De asemenea, Veștea a subliniat că Brașovul este legat de București doar prin Valea Prahovei, iar timpii de așteptare de pe acest traseu sunt destul de mari.

„Braşovul este un contribuabil important la Produsul Intern Brut al Românie, suntem pe locul cinci, avem o contribuţie de 3,5% din PIB. Suntem o destinaţie importantă a României, am reuşit să creştem de la an an şi am făcut această dovadă. Cred că braşovenii merită un astfel de obiectiv, ţinând cont de faptul că noi am neglijaţi de Bucureşti şi nu suntem legaţi de niciun sistem de infrastructură de tip autostradă. La Braşov se ajunge foarte greu pe Valea Prahovei”, a spus Adrian Veștea.

Nicolae Ciucă va participa la inaugurarea Aeroportului din Brașov

Ministrul desemnat al Digitalizării a mai adăugat că Aeroportul din Brașov va fi printre primele cinci aeroporturi din România. Inaugurarea acest aeroport va avea loc joi, 15 iunie. La acest eveniment va participa și fostul premier Nicolae Ciucă din postura de președinte al Senatului. Adrian Veștea a subliniat că acest aeroport este dovada dezvoltării din punct de vedere economic a regiunii din jurul județului Brașov.

„Poate exista un concept integrat în care Braşovul care are şi judeţul Covasna în vecinătate putem spune că avem o dezvoltare din punct de vedere economic şi în acelaşi timp o aglomerare urbană extrem de importantă. Este un obiectiv pe care l-am construit din resurse proprii şi am toată convingerea că va fi unul dintre aeroporturile rentabile, iar într-un parcurs de patru, cinci ani vom fi între primele cinci aeroporturi ale României”, a mai declarat Adrian Veştea în emisiunea „Jurnalul de seară” de la Digi24.