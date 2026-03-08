Adunarea Experților din Iran a ajuns la un acord preliminar privind succesorul lui Ali Khamenei

Adunarea Experților din Iran, instituția care are atribuția constituțională de a desemna liderul suprem al republicii islamice, a ajuns duminică la un consens preliminar privind persoana care ar urma să preia conducerea statului după moartea ayatollahului Ali Khamenei.

Informația a fost relatată de presa de stat iraniană și citată de mai multe publicații internaționale, inclusiv Sky News și The Guardian. Potrivit acestor surse, membrii Adunării Experților ar fi ajuns la un acord majoritar asupra succesorului, însă procedura de desemnare nu a fost finalizată oficial.

Autoritățile de la Teheran nu au făcut public numele persoanei care ar urma să devină noul lider suprem al Iranului, iar procesul de confirmare continuă.

Procedura de alegere a noului lider suprem a fost declanșată după decesul lui Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de mai multe decenii.

Autoritățile iraniene au afirmat că acesta ar fi murit în urma unor atacuri atribuite Statelor Unite și Israelului, desfășurate în prima zi a conflictului militar izbucnit în regiune în urmă cu aproximativ o săptămână.

Moartea liderului suprem a generat o perioadă de tranziție instituțională, în care conducerea statului a fost preluată temporar de un mecanism provizoriu.

Această procedură este prevăzută în arhitectura politică a republicii islamice pentru situațiile în care funcția supremă rămâne vacantă.

În perioada de tranziție, responsabilitatea administrării statului iranian a fost preluată de un consiliu format din trei persoane.

Din acest mecanism provizoriu fac parte:

Masoud Pezeshkian, președintele Iranului

Gholamhossein Mohseni Ejei, șeful sistemului judiciar

Alireza Arafi, jurist și lider al organizației paramilitare Basij

Acest consiliu gestionează conducerea executivă a țării până la desemnarea oficială a noului lider suprem.

Mecanismul provizoriu este menit să asigure continuitatea funcționării instituțiilor statului în timpul procesului de succesiune.

În sistemul politic al Iranului, liderul suprem este cea mai importantă autoritate politică și religioasă. El deține puteri extinse asupra instituțiilor statului, inclusiv asupra armatei, sistemului judiciar și politicii externe.

Potrivit constituției republicii islamice, liderul suprem este ales de Adunarea Experților, un organism format din 88 de clerici și savanți islamici.

Membrii acestei instituții sunt aleși prin vot, însă sunt considerați apropiați de establishmentul religios și politic al statului iranian.

Pe lângă atribuția de a desemna liderul suprem, Adunarea Experților are și rolul de a supraveghea activitatea acestuia.

Unul dintre membrii Adunării Experților, ayatollahul Mohammadmehdi Mirbaqeri, a declarat că majoritatea membrilor ar fi ajuns deja la o înțelegere privind succesorul lui Khamenei.

Totuși, el a precizat că procedura nu a fost finalizată complet.

Potrivit relatărilor din presa iraniană, în interiorul adunării persistă unele neînțelegeri legate de modul în care va fi anunțată oficial decizia.

O parte dintre membri susțin convocarea unei întâlniri oficiale față în față pentru confirmarea succesorului.

Alți clerici consideră că anunțul ar putea fi făcut fără această formalitate, pe baza acordului deja obținut.

Deși există indicii privind existența unui acord majoritar, autoritățile iraniene nu au dezvăluit identitatea persoanei care ar urma să devină noul lider suprem.

Discuțiile din cadrul Adunării Experților continuă, iar decizia finală ar putea fi anunțată în perioada următoare.

Alegerea succesorului lui Ali Khamenei reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice din Iran din ultimele decenii, având implicații majore asupra direcției politice, religioase și geopolitice a republicii islamice.