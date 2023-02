Adriana Bahmuțeanu, la un pas să fie ucisă de primul soț. I-a pus pistolul la cap

Adriana Bahmuțeau a povestit că nu doar căsnicia cu Silviu Prigoană a fost dificilă, ci și cea cu primul soț. Ea a declarat că a acceptat să fie umilită pentru a își salva relația, dar că regretă acest lucru.

„Toți anii aceștia au fost pentru mine un carusel emoțional. Nu a fost vorba de nicio regie. Cred că sunt foarte multe femei care, la fel ca mine, tolerează toanele unui soț – care ba te-nșală, ba te umilește, ba te face să te simți ultima găină din gostat -, de dragul de a ține căsnicia. Care nu mai e căsnicie, e căznicie, de la caznă“, a declarat ea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai“, de la Kanal D.

Adriana Bahmuțeanu a declarat că Cosmin Bahmuțan, primul ei soț, a bătut-o de mai multe ori și că a amenințat-o cu pistolul la cap. Vedeta a mai spus că a fost o căsnicie extrem de toxică și că bărbații care se comportă urât cu femeile sunt niște psihopați.

Adriana Bahmuțeanu, bătută și umilită

„A fost apogeul unei relații absolut toxice, pe care îmi doream de multă vreme s-o închid, dar nu aveam puterea să mă rup. Până la urmă am pus punct, am plecat, uite că n-am murit, sunt aici, pentru că el nu m-ar f împușcat, în momentele acelea. Deja începusem să învăț, să citesc și știam că cei care își agresează soțiile sau iubitele sunt, de fapt, în interiorul lor niște oameni foarte slabi, ba mai mult, niște psihopați.

Sunt fericită că am reușit să mă rup din acea relație toxică. Da, mi-am schimbat numele (din Bahmuțan în Bahmuțeanu – n.r.), pentru că eram deja cunoscută în presă ca Adriana Bahmuțanu. A fost o tragedie, după divorț nu mai puteam semna cu numele acesta, pentru că el nu-mi dădea voie. Dar, până la urmă, am rezolvat și această problemă (a folosit numele Bahmuțeanu, derivat din Bahmuțan – n.r.). Am rămas în relații bune cu sora lui, cu fosta mea cumnată. Dar îmi pare rău că el nu s-a schimbat nici acum, nu a învățat nimic de la viață și a rămas același terorist al partenerelor lui din viața de după mine“, a adăugat ea.

Ea le-a sfătuit pe fetele care sunt bătute de iubiții sau soții lor să plece cât mai repede și să nu mai accepte așa ceva.

„Îmi pare rău că n-am terminat-o mai repede și le sfătuiesc pe toate fetele care au de-a face cu agresori să plece la prima palmă și să nu se mai uite înapoi. Pentru că după prima palmă vine și a doua, vine și a treia și vine Apocalipsa, ca la mine: pistolul la cap“, a încheiat Adriana Bahmuțeanu.