Silviu Prigoană nu a încheiat scandalul cu Adriana Bahmuțeanu. „Fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte”

Adriana Bahmuțeanu a început o relație cu George Restivan și a anunțat că va face nuntă, dar nu a uitat nici de scandalul cu fostul soț, Silviu Prigoană. Aceasta a declarat că afaceristul a fost un partener dominator, iar el i-a transmis un mesaj dur.

„Eu consider că este un subiect mort, închis demult, care nu mai face interes pentru nimeni și ținând cont că sunt doi minori în discuție nu cred că e în regulă să faci diferite afirmații publice, adevărate sau neadevărate, nu contează, pentru că lezezi imaginea copiilor până la urmă. Dar mă rog, fiecare e înregistrat cu o anumită cantitate de minte, nu toată lumea gândește la fel și nici nu ar fi frumos, ar fi monoton”, a spus Silviu Prigoană.

Silviu Prigoană a mai declarat că fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, spune doar prostii și că nu înțelege de ce mai comentează de el la 10 ani de la despărțire.

„Nu știu ce să spun, mă bucur să sunt dominator, am aflat o informație care îmi lipsea din CV, am uitat că sunt dominator. E o prostie fără margini orice declarație, după 10 ani de zile ți-ai adus aminte că te-ai măritat cu un dominator, e foarte tare declarația. Dacă dânsa are ceva comentarii pe un subiect închis de 10 ani, e fix problema dânsei, eu nu am ce să comentez”, a mai adăugat omul de afaceri, potrivit Spynews.

Adriana Bahmuțeanu, din nou mireasă

Chiar dacă nu a încheiat scandalul cu Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei, George Restivan, au stabilit data nunții, mai exact pe 30 iunie.

„Deja ne uităm la calendar, pe iunie. Ne uităm să nu fie sărbătoare sau post. (…) Vineri, pe 30 (n.r iunie). (…) În iunie o să fim oficial soț și soție, cu hârtie, cu documente, cu tot, la primărie”, a spus George, logodnicul Adrianei Bahmuțeanu.