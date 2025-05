Monden Adriana Bahmuțeanu, glumeață chiar dacă trece prin clipe grele. Ironii la adresa lui Prigoană







Adriana Bahmuțeanu a fost la spital pe 5 mai din cauza unor probleme de sănătate. În stilul său caracteristic, a încercat să aducă un zâmbet pe fețele celor din jur, făcând glume. Una dintre acestea l-a avut în centrul atenției pe Silviu Prigoană, care a decedat în noiembrie 2024, potrivit retetesivedete.ro.

Adriana Bahmuțeanu, nevoită să meargăla spital

În prezent, Adriana Bahmuțeanu se luptă în instanță pentru a-și recupera fiii pe care îi are cu Silviu Prigoană. Între timp, a avut parte de alte dificultăți, fiind nevoită să petreacă mai multe ore în spital, dar nu a renunțat la umor.

Petruța Toma, mama Adrianei, a avut o relație complicată cu fostul ei ginere, Silviu Prigoană. În urmă cu câțiva ani, ea a povestit că nu a stat niciodată la masă cu el și că în casa lui nu exista voie de râs.

„Nu am stat niciodată la masă cu Prigoană. Cine eram eu să stau cu el? În casa aceea nu se râdea și nu se vorbea. El era singurul care vorbea. Era șeful”, a declarat Petruța cu câțiva ani în urmă.

Mama Adrianei Bahmuțeanu, probleme de sănătate în ultimul an

În ultimul an, mama Adrianei Bahmuțeanu a avut probleme de sănătate. În toamna trecută, Petruța Toma a necesitat o intervenție de urgență la o arteră. De atunci, a fost nevoită să consulte mai mulți medici, așa cum a menționat și Adriana.

Recent, mama Adrianei a avut o operație la ochi, probabil din cauza cataractei, deși fosta soție a lui Prigoană nu a confirmat acest diagnostic, deși era evident.

„Totul a decurs bine, intervenția a durat aproximativ 30-40 de minute. Mai mult timp a fost dedicat pregătirilor și emoțiilor, care sunt normale înaintea oricărei intervenții. Am avut grijă de ea în ultimele luni, am dus-o la medici”, a spus vedeta.

Jurnalista a făcut glume pentru a-și înveseli mama

Pentru a-și înveseli mama, care avea emoții înainte de procedură, Adriana Bahmuțeanu a recunoscut că a făcut glume în spital. Una dintre acestea a fost o ironie la adresa lui Prigoană, pe care l-a numit „ginerele” mamei sale.

„Am ajuns cu programare. Mama a avut o intervenție chirurgicală la ochi. Am încercat să o destind, făcând glume. I-am spus să deschidă al treilea ochi, că va vedea noaptea ca o pisică, dar e prea târziu, că deja ți-a murit ginerele. Așa am reușit să o țin în spirit bun, am stat cu ea până când au preluat-o pentru operație”, a dezvăluit Adriana Bahmuțeanu.