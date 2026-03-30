Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”

Situația politică și economică a României a fost subiectul central al celei mai recente ediții a podcastului difuzat de evz.ro și canalul de YouTube „Hai România”. Jurnalistul Robert Turcescu și invitatul său, fostul ministru de Externe Adrian Severin, au dezbătut criza profundă marcată de instabilitatea economică și explozia prețurilor la carburanți.

În cadrul dialogului, Adrian Severin a lansat acuzații grave la adresa Executivului, susținând că actuala conducere nu reprezintă interesele cetățenilor români, ci pe cele ale unor forțe externe.

„Nu este Guvern, nu că nu e Guvernul României, nu e Guvern deloc. Este un Guvern satelit, impus de puteri străine. În politica externă, acesta merge pe linia care îi este indicată de metropolă”, a declarat Severin.

Fostul diplomat a explicat că „paralizia” actuală a Guvernului în plan intern demonstrează dezinteresul protectorilor externi față de nivelul de trai al populației, focusul fiind strict pe alinierea geopolitică.

O altă temă fierbinte a discuției a fost lipsa de experiență administrativă a echipei conduse de Ilie Bolojan. Conform lui Adrian Severin, succesul în sectorul privat sau local nu garantează capacitatea de a guverna o țară.

Diferența dintre management și guvernare: Severin a subliniat că administrarea unei țări este fundamental diferită de conducerea unei fabrici, a unei societăți comerciale sau a unui vapor.

Criteriul competenței: Invitatul a punctat faptul că actualii miniștri nu au fost selectați pe baza expertizei lor, ci pe alte criterii care exclud profesionalismul.

Adrian Severin a ridicat semne de întrebare și asupra modului în care alegătorii percep discursul public. Acesta a provocat audiența să identifice măcar un discurs al actualilor membri ai Guvernului care să emane competență reală în administrarea statului.

„Arătați-mi un discurs care să sugereze că au o anumită competență în conducerea unei țări. Oamenii aceștia pur și simplu nu știu”, a concluzionat fostul ministru în podcastul moderat de Robert Turcescu.