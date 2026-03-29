Mihai Mîțu: Sprijinul constant al României accelerează integrarea europeană a Republicii Moldova

Republica Moldova. Relațiile dintre Republica Moldova și România se află într-o etapă de consolidare fără precedent, iar sprijinul oferit de București devine esențial pentru avansarea procesului de integrare europeană a Chișinăului, susține ambasadorul moldovean la București, Mihai Mîțu.

Diplomatul a declarat, într-un interviu pentru Agerpres, că nivelul actual al cooperării dintre cele două state este rezultatul unei deschideri reciproce la nivel politic.

„Sunt foarte ambițios în ceea ce privește realizările care au fost până acum și ceea ce urmează mai departe, consolidarea acestor relații și oportunitățile care sunt pe ambele maluri ale Prutului, pentru că suntem într-o perioadă destul de activă, noi ca și țară, implicați activ într-un proces de integrare europeană, pe de o parte, și România, care este partenerul nostru și cel mai important sprijin pentru noi în acest parcurs”, a afirmat ambasadorul.

Mihai Mîțu a subliniat că România joacă un rol decisiv în promovarea intereselor Republicii Moldova la nivelul Uniunea Europeană.

„Ne bazăm pe sprijinul necondiționat al României atunci când vorbim despre reprezentarea Republicii Moldova la nivelul statelor membre UE, pentru că, prin intermediul României, vocea Republicii Moldova este auzită și acest lucru ne facilitează sau ne ajută să avansăm mai mult în acest proces, care este unul foarte complex. De curând, am obținut deschiderea negocierilor tehnice pe capitolele de negociere, ceea ce ne va oferi posibilitatea să avansăm mai rapid în acest proces, iar aici România, la fel, are un rol foarte important pentru că ne asigură și ne sprijină cu tot necesarul pe partea de expertiză și experiență, fapt care ne avantajează”, a punctat ambasadorul, mulțumind totodată autorităților române pentru sprijinul constant.

Ambasadorul a admis că avansarea procesului de aderare la UE ar putea contribui și la soluționarea diferendului din regiunea transnistreană.

„Ceea ce ne dorim și milităm noi ca și stat este să soluționăm acest proces pe cale pașnică și cu respectarea tuturor normelor ce țin de integritatea teritorială, de suveranitatea țării. Nu cred că putem vorbi despre careva blocaje în sensul procesului de aderare și neavând soluționată problema transnistreană. Cred că lucrurile trebuie să fie văzute într-o formă separată. Mai cu seamă, cred că, odată cu avansarea pe dimensiunea integrării europene, și problema transnistreană poate fi soluționată, pentru că implicarea activă la tot ceea ce înseamnă programe, proiecte finanțate la nivelul Uniunii Europene se orientează și către regiunea transnistreană, iar noi ceea ce facem este să încercăm să fim cât se poate de atractivi pentru populația din regiune, pentru a le arăta care sunt beneficiile unui stat european și acest lucru ar putea să contribuie pozitiv la soluționarea acestui conflict”, a subliniat oficialul.

Potrivit diplomatului, autoritățile de la Chișinău intenționează să includă populația din regiunea transnistreană în proiectele finanțate de Uniunea Europeană, astfel încât locuitorii din stânga Nistrului să beneficieze direct de avantajele integrării europene.

Această abordare ar putea contribui la apropierea regiunii de restul țării și la identificarea unei soluții durabile pentru conflictul transnistrean.

Mihai Mîțu a evidențiat și contribuția economică a României, subliniind că firmele cu capital românesc asigură peste 12.000 de locuri de muncă în Republica Moldova.

Oficialul a reiterat că sprijinul oferit de București rămâne unul constant, atât pe dimensiunea politică, cât și economică, consolidând parcursul european al Republicii Moldova.