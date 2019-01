Adrian Năstase îi RĂSPUNDE lui Mircea Badea. De ce a participat fostul premier la ceremonia de la Ateneul Român

Adrian Năstase a avut parte de un val de critici privind participarea sa la evenimentul special de la Ateneul Român. Tot în acest context Mircea Badea l-a criticat pe fostul premier spunând că dacă ar fi fost în locul său nu s-ar fi dus deoarece „Statul român l-a băgat în pușcărie fără probe”.





A drian Năstasea răspuns lui Mircea Badea: "Dintr-un anumit punct de vedere, sigur că m-am gândit și eu la acest lucru, dar mi s-a părut totuși mai important să marchez, prin prezența mea, contribuția pe care Guvernul pe care l-am condus a adus-o la ceea ce a însemnat aderarea României la UE", a replicat fostul premier al României.

"Din punct de vedere personal, a continuat Adrian Năstase, sigur că observația lui Mircea Badea este corectă, dar din punctul de vedere al ceea ce reprezentam acolo ca fost prin-ministru al unui guvern PSD din acea perioadă, am gândit că este bine să particip. Plus că era o acțiune a guvernului PSD și era și o formă de solidaritate cu actualul premier", a explica pentru site-ul DC News.

Tot Adrian Năstase a reacţionat şi pe blogul personal unde a avut câteva critici la adresa protestatarilor:

(...) Cand s-a terminat ceremonia, afara ningea. Cei câteva zeci de protestatari plecaseră de sub podoabele calului lui Carol I. Cred că nimeni nu a inteles mesajul lor proiectat pe Palatul Regal, „Noi vrem in UE, PSD vrea in Rusia”. Poate că frigul generează unele dereglări de judecată. Din câte stiu, SUNTEM in UE. In Rusia nu avem cum să intrăm, chiar dacă am vrea. Formula lui Antonescu a fost conjuncturală. S-ar putea insa ca Dacian Ciolos, care i-a vizitat, sa le fi spus că PSD a fost determinant in ceea ce priveste aderarea la UE iar cei care vor să intre si chiar intră in Rusia sunt unii membri mai puternici ai UE, cu mari interese economice acolo", a comentat fostul premier.

