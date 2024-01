Năstase, ironii la adresa lui Iohannis. Gafă a președintelui comentată de fostul premier

Adrian Năstase a fost ministru de Externe și, ulterior, premier al României. Fără teamă de a greși, putem spune despre el că are cunoștințe și experiență în protocolul diplomatic. În acest context, a comentat întâlnirea dintre Klaus Iohannis și premierul vietnamez Pham Minh Chinh.

Fostul premier a comentat într-o notă ironică, subtilă, întâlnirea dintre Klaus Iohannis și premierul vietnamez. El a concluzionat că șeful statului „are o problemă” cu liderii politicii din țările asiatice. Nu cu cei din Africa. Aceasta după ce, a sesizat Adrian Năstase, președintele a evitat îmbrățișarea prim-ministrului din Vietnam. Acesta a fost student în România și a venit într-o vizită oficială la București.

„Preşedintele, cred, are o problemă cu ţările din Asia, în general. Şi el este orientat doar spre vest şi, probabil că a fost oarecum forţat, prin lipsa de acţiuni în plan extern şi din nevoia de a ieşi din hibernare, să accepte această întâlnire şi sub presiunea unor oameni de afaceri şi sub presiunea unor oameni din zona de sănătate să accepte această întâlnire”, a declarat Adrian Năstase.