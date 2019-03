Adrian Năstase, dezlănțuit la adresa unui jurnalist: „Are crize de demență în fiecare seară!” Cuvintele sunt greu de reprodus

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a publicat, pe blogul personal, un text prin care a lansat un atac virulent la adresa prezentatorului B1, Radu Banciu. Acesta îl numește „Cap - de – Porc”, motivând că s-a săturat ca, de ani de zile, jurnalistul să îi terfelească familia, cariera, dar și partidul politic din care face parte.





Redăm postarea integrală a lui Adrian Năstase:

„A trecut ceva timp de când i-am administrat, ultima dată, medicamentul lui Cap-de-Porc. După cum știți, periodic, sunt nevoit să-i administrez acest tratament. În ultima perioadă, se pare că epidemia de gripă porcină l-a afectat grav, determinându-i crize de demență în fiecare seară. El manifestă și unele accese schizoide, începe – fără rost – să vorbească în limbi străine, se blochează în consoanele finale ale cuvintelor, țipă la telespectatori. Folosește, fără motiv, pluralul majestății. În plus, reacționează rău la unele persoane. Spre exemplu, articolele de pe blogul meu sau știrile în legătură cu mine îi creează o deosebită stare de irascibilitate. Poate că este vorba și de un început de Alzheimer. De multe ori, nu-și mai aduce aminte nici măcar numele meu. Îl rog, de aceea, pe Sorin Oancea ca, în fiecare seară, în postul Paștelui, înainte de intrarea pe post, să-i citească următorul text (pamflet), ce conține rețeta medicamentului:

„Bă, jigodie, de patru ani (șapte ani, deja – n.b.), mă insulți și îmi jignești familia – soția, copiii – pentru că ai frustrări cu Ceaușescu. Probabil că ai pitici pe creier. Încearcă, bă, și cu medicamente. Ce ai făcut tu, bă, in viată ca să mă judeci pe mine si pe alții. Ai numărat biciclete la un ziar? Și acum te ține Oancea pe post de maimuță la televizor în fiecare seară? Strângi, ziua, mizeria din tabloide și o verși apoi, pe sticlă, bă gunoiule? Asta numești tu jurnalism? Bă, intre tine și Tăpălagă, îl aleg întotdeauna pe Tăpălagă. El, cel puțin, o iubește sincer pe Macovei. Tu, gunoiule, îi urăști pe toți.

Îmi spui tu mie că am vrut, ca premier, să inchid B1Tv? Bă, idiotule, când a fost infiintat B1Tv? In 2001. Cine era premier atunci, bă, gunoiule? Intreabă-l, bă, pe Păunescu și o să-ți explice. Că, pe urmă, ați trecut la mâncat „frunză” in Grădina Carpaților, asta e o altă chestie. Asa se întâmplă cu viermii de mătase…

De patru ani (sapte ani – n.b.) mă jignești în fiecare seară, bă, jigodie. Mă acuzi că am furat. Ce-am furat, bă? I-am furat bideul lu’ maică-ta? I-am furat afisele electorale lu’ taică-tu? Să fie sănătosi, că nu am nimic cu ei desi puteau să nu te scoată din incubator. Sigur, nu aveau de unde să stie unde o să ajungi. Bă, gunoiule, am creat peste 20 de muzee, am donat sute de hărti vechi statului si am creat cel mai mare muzeu de genul asta din Europa. Ai fost să-l vezi, bă, jigodie? Nu trebuie să-ti cumperi bilet pentru Burkina Faso ca să ajungi acolo. Chiar nu stii nimic din ce-am făcut pentru tara asta, bă, gunoiule? Dacă poti să mergi să faci turism in toată lumea, asta mi se datorează si mie, redus mintal ce esti. Intrarea in Uniunea Europeană, intrarea in NATO mi se datorează si mie. Sigur că am si gresit. Am avut lângă mine tot felul de lichele, ca tine, care nu si-au văzut decât interesul lor.

Am tăcut timp de patru ani (șapte ani – n.b.) și am așteptat să-ti vină mintea la cap (de p…). Tu insă ai ajuns să spui că vrei să joci pe mormântul meu, să iei in batjocură gestul meu de revoltă de acum trei (sapte – n.b.) ani, să faci diverse insinuări sexuale? Cu ce drept, bă, gunoiule? Pentru că CNA -ul este plecat cu pluta prin lume si membrii săi nu mai au timp să se uite la televizor? De asta a ajuns tara asta in situatia in care este. Din vina unor nemernici ca tine. Care se hrănesc, precum hienele, din stârvuri.

