Adevărul lui Proximo!

De la Maximus la Roger Federer

În vara anului 1852 împăratul Austro-Ungariei, Franz Joseph, aflat în vizită în Transilvania a poposit în zona Tușnadului lângă izvorul din care localnicii beau apă „tămăduitoare”; încântat de frumusețea locului și de aerul tonic a spus: „Aici ar trebui să se construiască o stațiune demnă de un împărat.” Astfel, o simplă oprire de câteva ore a unui împărat a schimbat definitiv destinul unei vremelnice așezări de tăietori de lemne, pierdută între munți.

Băile Tușnad, supranumită „Mica Elveție a Transilvaniei”, este una dintre cele mai frumoase stațiuni balneoclimaterice din România. Așezată într-o vale pitorească, la o altitudine de 650 de metri, străjuită de Munții Harghita și Bodoc, cu o temperatură în luna iulie care de-abia ajunge la 18°C, stațiunea ridicată la rang de oraș în anul 1968 se bucură de un peisaj spectaculos: păduri dese de conifere, aer curat de munte încărcat cu ioni negativi și o liniște pe care o găsești tot mai rar.

Renumită pentru apele sale minerale carbogazoase și feruginoase, Tușnadul este recomandat pentru afecțiuni cardiovasculare, digestive, nervoase și endocrine; numeroasele izvoare terapeutice folosite încă din secolul al XIX-lea, atrag anual peste 1.500.000 de turiști inclusiv străini, în special din Olanda, Germania și Franța.

Puțini își mai amintesc că teritoriul actualei Elveții a fost vreme de aproape cinci secole parte integrantă a Imperiului Roman; Helvetia a fost cucerită în anul 15 î.Hr. sub împăratul Augustus și a devenit un punct strategic esențial pentru Roma, care a construit aici orașe fortificate și drumuri ce traversau Alpii, făcând legătura între Italia și Galia. Dar dimensiunea interacțiunii dintre cele două popoare nu a fost doar una militară; Roma a lăsat aici moștenirea sa de ordine, lege și disciplină – valori care, peste secole, aveau să modeleze spiritul elvețian.

Helveții au fost admiși ca auxiliari în armata romană și au rămas semper fideles jurământului dat Romei, un jurământ mai greu decât un gladius. Ei n-au trădat niciodată, n-au complotat, ci au luptat până la ultima picătură de sânge; de aici vine poate și respectul Europei moderne pentru Elveția: un mic teritoriu, dar cu suflet roman și o coloană vertebrală de fier.

După prăbușirea Imperiului Roman, când Elveția s-a fragmentat în mai multe comunități, acestea au păstrat însă aceleași valori militare romane: disciplină de fier, loialitate față de jurământ și o neutralitate calculată, iar tradiția serviciului militar profesionist a rămas mereu vie.

Nu este deloc o întâmplare că în Evul Mediu mercenarii elvețieni erau considerați urmașii direcți ai legionarilor romani, fiind cei mai respectați soldați ai Europei, invincibili din cauza tăriei lor, a sentimentelor nobile și a loialității lor proverbiale.

Garda Elvețiană a Vaticanului, înființată în 22 ianuarie 1506 de către Papa Iulius al II-lea, nu este altceva decât o continuare a acestei tradiții militare ce își are rădăcinile în Helvetia romană.

Cu uniformele lor spectaculoase, printre cele mai cunoscute din lume, concepute special de Michelangelo Buonarroti, pe care mulţi turişti la Vatican le consideră o atracţie în sine, cei 135 de soldați formează cea mai veche, mai mică și mai exclusivistă armată permanentă din lume; responsabilitatea lor este de a asigura în permanenţă protecţia și paza Suveranului Pontif şi a reşedinţei sale, de a străjui intrările în Vatican şi a proteja Colegiul Cardinalilor.

Pentru a fi recrutat în Garda Pontificală trebuie obligatoriu să fii elvețian, catolic, necăsătorit, cu vârsta între 19 şi 30 ani și înălțimea peste 1,74 m, să ai o reputaţie ireproşabilă și stagiul militar satisfăcut în armata Elveției.

Dacă uniforma soldaţilor armatei papale pare desprinsă din Evul Mediu, pregătirea și instrucția lor respectă cele mai exigente standarde ale trupelor speciale NATO: lupte corp la corp, trageri de elită, protecție VIP și contraterorism; la ceremonii, ţinuta lor include în continuare sulițe, săbii şi halebarde, dar sub faldurile uniformei renascentiste se ascund cele mai moderne arme de foc, de la pistoalele SIG Sauer, Glock sau Heckler&Koch de fabricație elvețiană, austriacă și respectiv germană, până la faimoasele automate SIG SG 550, cele mai precise și fiabile arme de asalt din lume, care întruchipează perfect neutralitatea armată a Elveției.

Există oameni care își câștigă gloria prin forță, talent sau perseverență, însă foarte puțini reușesc să cucerească în același timp și inimile oamenilor; Roger Federer și Maximus Decimus Meridius sunt doi reprezentanți ai acestei rase rare, aparținând unor epoci diferite.

Gladiator, filmul lui Ridley Scott (2000) transmite un mesaj tulburător, care transcende secolele: în viață, adevărata victorie nu este să-ți învingi adversarii, ci să o faci în așa fel încât să devii nemuritor în inimile oamenilor care te privesc.

Maximus Decimus Meridius, comandantul legiunilor Felix din nordul Imperiului Roman, general roman ajuns sclav și apoi gladiator, nu a înțeles la început că luptele din arenă nu erau doar despre viață și moarte, ci mai ales despre spectacolul pentru mulțime.

Antonius Proximo, un fost gladiator devenit proprietar de școală de gladiatori în urma dobândirii libertății de la împăratul Marcus Aurelius, pentru modul spectaculos în care lupta și învingea, i-a spus însă un adevăr simplu și decisiv: dacă o să cucerească și inimile spectatorilor, dacă o să-i încânte prin ceea ce le va demonstra în arenă, atunci o să devină un om liber. „Câștigă publicul!”

Maximus a înțeles imediat mesajul și i-a replicat hotărât: Le voi da ceva ce n-au mai văzut vreodată!

Astfel, generalul roman a renunțat la furia soldatului și a învățat teatrul gladiatorului - lupta spectaculoasă, gestul măreț, respectul față de adversar; el nu doar ucidea, ci lupta cu onoare, cruța când putea și își înfrunta adversarii cu o demnitate care transforma sângele în legendă. Refuzul de a-l ucide pe Tigris din Galia, cel mai periculos adversar al său, după ce-l îngenunchease în arena Colosseumului, a fost actul suprem de sfidare a tânărului împărat; exact acest lucru i-a adus însă admirația fanatică a mulțimii, iar când cei 50.000 de romani din tribune au început să scandeze frenetic: Live! Live! și Maximus! Maximus!, Commodus s-a văzut nevoit să amâne execuția dușmanului său de moarte - father to a murdered son, husband to a murdered wife - rămas fidel împăratului filozof Marcus Aurelius (Gânduri pentru sine însuși).

După două mii de ani, un alt luptător cucerea inimile celor care-l priveau într-un mod nemaiîntâlnit până atunci - de data aceasta cu o rachetă de tenis în mână, în locul temutului gladius; era într-o vreme în care tenisul modern, plin de rivalități, nervi și aroganță, părea un Colosseum populat de campioni obsedați de statistici, pentru care conta doar victoria și mai puțin spectacolul pe care îl dorea de fapt publicul.

Numele lui era Roger Federer, iar țara din care venea - Elveția.

La fel ca Maximus Decimus Meridius, sportivul din Țara Cantoanelor n-a câștigat doar puncte, meciuri sau trofee - ci a câștigat inimi, iar publicul l-a aplaudat chiar și atunci când a părăsit terenul învins, dovada unei măreții și iubiri universale.

Într-o lume obsedată de rezultate, Federer nu a fost niciodată despre cifre, ci despre emoție, demonstrând fără echivoc că stilul bate întotdeauna statistica; cu el pe teren, tenisul se transforma brusc într-un spectacol regal, cu reverențe și aplauze venite nu din protocol, ci dintr-o iubire sinceră și nu doar pentru cum juca, ci și pentru cine era!

Când juca Roger, timpul se suspenda într-un mod magic - ani la rând ne-am uitat la el fără să mai privim ceasul - și asta nu pentru că așteptam să câștige - deși o făcea - ci pentru că îi ascultam respirația, îi ascultam pașii, îi așteptam reverul; erau lecții, erau poezie, era… altceva, ceva ce nu mai există în lumea de astăzi, grăbită, cinică și agitată.

Elvețianul a fost artistul care a umanizat perfecțiunea - un pictor pe zgură, un poet pe iarbă, un arhitect pe hard dar, peste toate acestea, el a fost un om; un om care plângea după înfrângeri, care zâmbea sincer după victorii, care își cerea scuze când câștiga un punct cu ajutorul fileului, dar care, atunci când lovea mingea, lumea întreagă își ținea răsuflarea.

Atunci când părăsea terenul de joc învins – căci și zeii pierd câteodată – carismaticul tenisman o făcea cu demnitate; nu acuza pe nimeni, nu fugea de interviuri, își înclina doar capul, îl felicita sincer pe cel care l-a învins și pleca la fel de modest precum sosise, deoarece înțelegea pe deplin că adevărata demnitate nu stă în victorie, ci în modul în care îți porți înfrângerile.

Dacă tenisul ar fi o religie, Federer ar fi zeul ei suprem, nu doar cel mai iubit, dar și cel mai pur; el a redefinit tenisul prin calm, grație și geometrie divină, fiecare lovitură a lui părând trasată cu compasul lui Da Vinci, fiecare mișcare – un pas de balet executat cu o brutalitate matematică.

Reverul cu o mână - semnătura sa divină, serviciul – lecția de geometrie, stopul - o capodoperă, voleul – un ecou al școlii clasice, perfecționat în era vitezei.

Peste Nadal. Peste Djokovic. Peste toți cei care au existat și vor exista vreodată în tenisul de câmp!

Într-un sport în care fiecare punct cere o doză de agresivitate, Federer a reușit să domine lumea cu eleganță, fără să trântească rachete, fără grimase, fără scandaluri, doar cu grație, precizie și o inteligență sportivă ieșită din comun; Roger Federer nu a fost doar un campion, a fost un standard, un cod al eleganței, un gentleman în alb care a transformat Wimbledonul într-un altar, un elvețian care a făcut din neutralitate o armă și din modestie un cult.

Într-o lume tot mai vulgară, Roger a fost rafinament, într-un sport tot mai robotic, a fost poezie, într-o eră în care câștigul scuză mijloacele, Federer a dovedit, la fel ca și Maximus Decimus Meridius cu două milenii în urmă, că felul în care câștigi este cel puțin la fel de important ca victoria însăși.

Tenisul de câmp este cel mai solitar sport de pe pământ: nu ai colegi care să te susțină, nu ai antrenori pe margine care să-ți sufle strategii, nu ai timp să te ascunzi în pauze sau în culise - ești doar tu, liniștea asurzitoare dintre mingi și o rachetă care devine uneori sabie, alteori baghetă magică.

Dintre toți sportivii lumii, jucătorul de tenis este cel mai singur, cel mai sincer, cel mai expus; nicio greșeală nu poate fi mascată, nicio reușită nu poate fi împărțită. Este un sport al minții, al tăcerii și al nobleței, iar dacă tenisul este cel mai aristocratic dintre sporturi, atunci Roger Federer a fost Regele.

Cine l-a văzut pe Federer jucând la Wimbledon a înțeles ce înseamnă sublimul; Roger nu a fost cel mai bun pentru că a câștigat cel mai mult – deși a câștigat enorm – a fost cel mai bun pentru că a câștigat cel mai frumos.

Când Djokovic l-a învins în finala epică din 2019, după ce Federer avusese două mingi de meci, lumea întreagă a înțeles ceva straniu și anume că cel care a pierdut era de fapt adevăratul învingător; publicul de la Wimbledon n-a plecat atunci în minte cu imaginea trofeului ridicat de jucătorul sârb, ci cu figura lui Roger Federer, în vârstă de 38 de ani, zâmbind trist, dar luminos, iar atunci când cineva care pierde este mai mare decât cel care câștigă, atunci când el este aclamat ca un împărat moral al tenisului în ciuda rezultatului final, înseamnă că acel om a atins eternitatea.

Îți mulțumim pentru reverul cu o mână care sfida gravitația, pentru liniștea pe care ai adus-o pe teren ca o mantie invizibilă, pentru felul în care ai făcut din tenis o formă de artă sacră; ai fost dovada că poți fi cel mai bun fără să calci pe nimeni, că poți domina fără să urli, că eleganța este o forță mult mai puternică decât agresivitatea.

Ne-ai învățat că în sport – poate și în viață – nu trofeul e scopul, ci felul în care îl obții; nu te-am iubit doar pentru cum jucai, te-am iubit și pentru cum erai, pentru zâmbetul tău blând, pentru modestia ta tăcută, pentru că ai rămas om în timp ce urcai printre zei.

Ai pierdut meciuri, dar n-ai pierdut niciodată respectul nostru, ai plâns de bucurie, dar și de durere, iar când ai spus „tenisul mi-a dat totul și acum e timpul să mă retrag”, milioane de oameni au simțit un gol - nu doar în sport, ci în întreaga lume!

Nu știm exact cum să-ți spunem; mulți ți-au zis „rege”, alții „zeu” sau pur și simplu „cel mai mare”, dar cuvintele nu te cuprind, tu ai fost mereu dincolo de ele, ai fost ceea ce niciun dicționar nu poate traduce, ai fost armonia în mișcare, liniștea în luptă, frumusețea în victorie, noblețea în înfrângere.

Roger Federer, îți mulțumim pentru că exiști!

Într-o lume din ce în ce mai divizată politic, religios, etnic și rasial, Federer a fost punctul comun; în tribunele de la Wimbledon sau Melbourne, în piețele din Shanghai sau Rio, în fața televizoarelor din București sau Tokio, Roger era al tuturor, era o stare de spirit, o formă de bucurie pură, nu doar un campion excepțional.

Chiar și fanii lui Nadal sau Djokovic au recunoscut în el standardul, etalonul, modelul imposibil de urmat, iar rivalii l-au privit cu admirație, nu cu ură – lucru rar în sportul de performanță. Când Nadal plângea alături de Federer la retragerea acestuia, întreaga lume a plâns cu ei; era finalul unei epoci în care tenisul a atins forma supremă - umanitatea.

Timpul i-a fost și prieten și dușman - l-a urcat pe tron și l-a coborât încet, cu o eleganță pe care doar marile povești o pot păstra. Când s-a retras, Federer nu a avut nevoie de cuvinte mari; el a vorbit simplu, cald, cu vocea tremurândă, și-a cerut iertare că nu mai poate continua, ca și cum noi am fi fost cei care pierdeam ceva și avea dreptate: am pierdut ultimul simbol al eleganței absolute în sport, l-am pierdut pe ultimul gentleman!

Retragerea lui n-a fost doar un simplu anunț, a fost un doliu global discret; Roger Federer n-a fost niciodată doar un simplu jucător, a fost un sentiment, o amintire colectivă despre cum poate fi lumea mai bună, o legendă a tenisului cu suflet, un arhetip, un ideal ce va exista întotdeauna în conștiința colectivă a frumuseții absolute, un punct fix într-un univers haotic, a fost ultimul echilibru dintre minte, corp și suflet!

Într-o lume în care sportul a devenit câmp de luptă, Roger Federer a fost singurul care a transformat terenul de joc într-un templu, iar dacă sportul mondial ar avea un Olimp, elvețianul ar sta acolo alături de ceilalți nemuritori: Diego Armando Maradona, Cassius Clay, Michael Jordan, Ayrton Senna. Dar chiar și între ei, el ar fi diferit - mai tăcut, mai înțelept, mai frumos.

Când istoria va fi scrisă de mâna celor care iubesc sportul, Federer nu va fi notat la categoria „jucători de tenis”, ci în capitolul dedicat eternității, alături de cei care n-au fost doar campioni, ci simboluri ale perfecțiunii umane.

Roger Federer nu a făcut istorie; el a fost, pentru o clipă de aproape două decenii Istoria însăși!

Atena are zei, Roma are legende, iar tenisul îl are pe Roger Federer. Când se va vorbi despre sportul alb peste o sută, peste o mie de ani, numele lui va fi primul rostit, pentru că el nu a fost doar un jucător de tenis, el a fost tenisul însuși; Federer nu va fi niciodată doar o filă de manual, el va fi o amintire care nu se va estompa niciodată, va fi acel ideal la care toate generațiile vor tinde dar pe care nimeni nu-l va mai atinge vreodată.

În panteonul sportului mondial nu există decât un loc rezervat pentru zeul tenisului de câmp, iar pe el scrie cu litere de aur Roger Federer!

De șase ori câștigător al Laureus World Sports Awards - echivalent al Oscarurilor în lumea sportului - record absolut, neegalat până în prezent, Federer a fost și rămâne, probably, cel mai iubit sportiv de pe planetă, indiferent de disciplină, iar asta pentru că nimeni n-a făcut tenisul să pară atât de ușor și de frumos în același timp; rivalii l-au privit cu un respect aproape religios, iar oamenii de rând, cei care nu știau să țină racheta în mână, cu o dragoste nețărmurită.

Când un copil va întreba peste ani „Cine a fost Federer?” îi vom arăta o înregistrare și apoi îi vom spune: fiule, nu poți înțelege doar privind, trebuie să fi trăit acea epocă, trebuie să fi simțit, iar noi l-am văzut, l-am iubit, am simțit, l-am pierdut - și totuși, nu l-am pierdut niciodată.

Roger Federer nu a reprezentat doar tenisul, el a fost și un standard universal de grație, etică și noblețe, o întruchipare a civilizației în cel mai fizic sport, o dovadă că eleganța nu înseamnă slăbiciune, ci putere dusă la perfecțiune; la finalul unui meci, în timp ce alții rămâneau prizonieri ai emoției și oboselii, el părea că reintră, cu o naturalețe aristocratică, de gentleman desăvârșit, în rolul de ambasador al tenisului; își lua bluza de trening cu gesturi lente, precise, ca un ritual al decenței, fără nicio urmă de vanitate, doar respect – pentru public, pentru adversar, pentru sport.

Chipul său rămânea senin, zâmbetul discret, iar felul în care își purta hainele curate, perfect alese, te făcea să uiți că în urmă cu doar câteva minute, fusese un luptător. Era din nou un gentleman elvețian, dovadă că marea victorie a lui Federer nu a fost doar pe teren, ci și în felul în care a știut să fie demn și frumos până în ultima clipă a spectacolului, spunând într-un fel discret că a fi campion nu înseamnă doar cum joci, dar și cum te porți după ce meciul s-a încheiat.

Există sportivi, există legende, iar deasupra lor există Roger Federer – entitatea care a redefinit granița dintre uman și divin.

Într-un sport brutal prin precizie, obsedat de cifre și trofee, Federer n-a fost doar un mare campion – a fost o epifanie; atunci când intra pe teren și îl vedeai cum pășește în alb, parcă se deschidea cerul, nu mai era doar un jucător, ci o prezență, era frumusețe pură.

Maximus Decimus Meridius și Roger Federer au înțeles pe deplin un adevăr simplu și etern și anume că publicul iubește mai mult sufletul decât victoria; romanul a fost salvat de la moarte pentru că oamenii l-au considerat „al lor”, iar elvețianul, deși a pierdut meciuri decisive, a rămas nemuritor în inimile fanilor.

Așa cum Colosseumul răsuna de „Maximus! Maximus!”, la Wimbledon și Melbourne mulțimea încă strigă „Roger! Roger!” chiar și după retragerea lui; amândoi au demonstrat că adevărata victorie este să cucerești inimile oamenilor, nu doar să-ți înfrângi adversarii.

Maximus a avut în față o serie de adversari spectaculoși și puternici, dar niciunul nu l-a făcut mai mare decât Tigris din Galia; scena în care romanul refuză să-l ucidă pe gladiatorul gal, aruncându-i sabia și înclinând capul spre mulțime, a fost apogeul său moral.

Federer a avut și el un „Tigris” – sau, mai corect, doi: Rafael Nadal și Novak Djokovic. Bătăliile lor de la Wimbledon – finala din 2008 cu Nadal și finala epică din 2019 cu Djokovic - l-au înălțat chiar și în înfrângere, Federer rămânând un „Maximus” al tenisului pentru că a știut să piardă cu demnitate, iar publicul l-a aplaudat cu lacrimi în ochi.

Atât Maximus, generalul devenit gladiator, cât și Federer, zeul blând al tenisului au împărtășit aceeași artă rară, au înțeles un adevăr simplu și etern: publicul iubește mai mult spectacolul decât victoriile, iar adevărații eroi nu sunt cei care doar înving, ci aceia care în același timp sunt și iubiți.

Maximus Decimus Meridius a murit în arenă dar a rămas un erou în inimile romanilor, Roger Federer s-a retras în lacrimi dar aplauzele de la Laver Cup 2022, alături de Nadal care plângea lângă el, l-au transformat într-un un mit încă din timpul vieții.

Dacă Proximo ar mai fi trăit astăzi i-ar fi spus lui Federer exact ceea ce i-a spus și lui Maximus:

„Publicul este viața ta. Cucerește-l și vei trăi veșnic.”

Și, într-adevăr, amândoi trăiesc – unul în marmura Colosseumului imaginar, iar celălalt în sufletul a milioane de fani care încă îi strigă numele ca pe un imn: Roger! Roger! – un ecou modern al lui Maximus! Maximus!

Federer este, a fost și va rămâne cel mai mare dintre toți, cel mai iubit dintre zei - Zeul Alb care a coborât pe pământ, printre oameni!

Roger, te-ai retras din tenis, dar în inimile noastre, nu va fi niciodată linia de final; de la Colosseum la Wimbledon - două epoci, două arene, doi idoli…un singur adevăr!

Lecția de civilizație, onoare și demnitate pe care legiunile romane au predat-o triburilor celto-germanice, care a pus bazele viitoarei organizări helvete și a transformat actualul teritoriu al Elveției într-o zonă stabilă și prosperă, nu a fost din păcate la fel de bine înțeleasă și de locuitorii fostei provincii romane, Dacia Felix; moștenirea romană se traduce în țara noastră, printre altele, printr-o clasă politică care acceptă umilințe din partea unui premier străin fără ca măcar să ridice glasul, un premier străin care, dacă am mai fi avut ceva din spiritul Romei, n-ar fi trecut nici măcar de Borș.

Deși Băile Tușnad este cel mai mic oraș din România, cu doar 1641 de locuitori (2021), el a fost transformat în ultimii 20 de ani de către vecinii noștri de origine fino-ugrică de la vest și nord-vest în cea mai mare scenă a umilinței naționale, într-o palmă uriașă pe obrazul gros al României, într-un amfiteatru al sfidării României.

Românii și-au dorit dintotdeauna un prim-ministru care, trecând punctual peste realpolitik, lăsând la o parte compromisurile discutabile făcute în interes național, în loc să se comporte ca un figurant jalnic, incapabil să apere ceea ce scrie în primul articol al Constituției, în loc să fie un complice moral al unei campanii de umilire simbolică a României prin tăcerea lui, prin lipsa oricărei măsuri diplomatice, în loc să-l primească pe premierul străin admirator fanatic al Tușnadului cu deferență, cu o slugărnicie diplomatică respingătoare, ca pe un „oaspete de onoare”, în schimb, să-l privească în ochi și să-i spună hotărât:

În numele SPQR ești declarat persona non grata în România, in aeternum!

Aici începe România, iar România nu se discută, se respectă!

PS Wimbledon, 2025; în finală s-au întânit un spaniol urât, dar cu un joc frumos și un austriac frumos, cu un joc urât; la sfârșit, cei care s-au bucurat au fost niște italieni…de parcă ar putea exista vreodată, în această lume, vreun urmaș de-al lui Maximus Decimus Meridius cu numele de Jannik Sinner!

PPS Astăzi, 8 august 2025, Zeul Tenisului împlinește 44 de ani.

La Mulți Ani, Roger Federer!