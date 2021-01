Pensiile sunt calculate eronat! Fostul ministru al Muncii, Violeta Alexandru, vorbește despre pensiile românilor și despre cum cererile cetățenilor sunt pur și simplu ignorate.

De asemenea, aceasta menționează și starea deplorabilă în care a preluat sistemul de pensii din România și faptul că până la finalul mandatului său de un an a reușit să îl aducă pe „linia de plutire”. În același timp, aceasta îl condamnă pe Marius Budăi pentru modul în care a gestionat această situație, acuzându-l de pură nepăsare.

Violeta Alexandru, despre pensiile românilor: „nepăsare și calcule eronate”

„19 000 de dosare de pensii cu termen întârziat (așteptau oamenii pensiile și nu le răspundea nimeni ca să le explice ce se întâmplă) de care lui M. Budăi – PSD, de la care am preluat conducerea Ministerului Muncii nu i-a păsat. Nu i-a păsat, o spun direct. Pensii calculate eronat. Oameni cărora nu li se răspundea sau li se răspundea cu aroganță. În cel mai fericit caz, li se răspundea într-un limbaj de lemn de nu înțelegea nimeni nimic. Plus mii de pensii comunitare nerezolvate cu anii.

Am adus totul la zero restanțe, la finalul mandatului de 1 an.

Acte din dosare lăsate pe jos în arhive, pline de praf. L-ați văzut vreodată pe Budăi să meargă el, să le ridice de pe jos, să se uite în ochii directorilor caselor de pensii și să le spună: cu mine nu merge așa. Eu am făcut-o. Convingerea mea este că nu creșterea numărului de angajați rezolvă aceste probleme. Bunul simț și un bun management. Pe care l-am văzut în câteva locuri. Acești manageri buni mi-au dat putere. Restul se plângeau în permanență, mă denigrau”, scrie Violeta Alexandru pe Facebook.

Guvernul Orban a sprijinit plata pensiilor la timp

Pensiile au fost sprijinite de Guvernul Orban?

„Într-un an greu în care doar eu și cei care au lucrat cu mine știu cât am tras să se dea banii (sprijinul guvernului condus de L. Orban) oamenilor ca să nu își piardă locurile de muncă. Am salvat, cu o administrație care nu a fost fericită când am cerut mobilizare de pe o zi pe alta, 1,3 milioane de locuri de muncă. Anul 2020 s-a încheiat cu 25.000 de noi angajați activi.

La mine nu există ca lucrurile să nu meargă. Nu am intrat în politică, nu am asumat răspunderea ca să pun ceva la CV, nu stau pe o funcție ca să găsesc explicații cum nu se poate. Ba da, #sepoate, indiferent de cât este de greu.

Sigur că nu au ținut toți pasul cu acest ritm de muncă. Cei care au ajuns în funcții de conducere prin aranjamente, nu. Lui M. Budăi i-a plăcut cum arătau lucrurile, el avea înțelegere față de cei din sistem care nu fac eforturi, cărora salariul li s-ar cuveni și fără eforturi.

Eu nu văd așa lucrurile. Administrația trebuie să muncească dublu față de cât muncesc românii în privat, oameni care plătesc salariile din sistemul public, din taxe și impozite”, a mai spus aceasta.

Se arunca vina de la unul la altul. PSD condamnă guvernarea PNL pentru rezultatele slabe

Codrin Ștefănescu consideră că situația ar fi stat mult mai bine dacă PSD rămânea la guvernare și menționează că și Dragnea ar fi fost liber dacă se întâmpla așa.