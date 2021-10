Adevăratul plan al lui Iohannis cu Cioloș? Ciolacu a primit informații grele

Replica liderului social-democraților a venit pe Facebook, după ce luni a participat la consultările de la Palatul Cotroceni. Așa cum se aflase cu trei zile în urmă, PSD nu a prezentat nicio variantă de premier în discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

„Desemnarea lui Cioloş reprezintă primul pas spre alegeri anticipate. PSD nu va vota niciodată un nou Guvern Zero. Am dat jos Guvernul Cîţu cu o moţiune de cenzură în care am criticat şi prestaţia miniştrilor USR.

PNL şi USR au distrus cot la cot România timp de un an de zile. Toată România ştie acest lucru. Să se voteze partenerii alianţei pierzătorilor între ei.

Altfel, este clar că în actuala conjunctură nu se poate forma o majoritate stabilă care să guverneze eficient România″, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Ce îl așteaptă pe Cioloș mai departe

Mai departe, Cioloş va cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului guvern. Articolului 103 din Constituţia României arată: candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului României.

Ulterior, programul şi lista Guvernului României se dezbat în Camera Deputaţilor şi Senat, în cadrul unei şedinţe comune. Așa cum se știe, Parlamentul acordă încredere Guvernului României cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

În continuare amintim cum a motivat Iohannis desemnarea lui Dacian Cioloş pentru funcţia de prim-ministru: „Formaţiunile politice au venit cu diferite abordări, cu diferite propuneri, aşa cum reprezentanţii acestor formaţiuni le-au prezentat şi opiniei publice.

Din toate aceste propuneri, eu am reţinut una pe care o voi şi pune în practică, şi anume am decis să desemnez pentru poziţia de candidat la funcţia de prim-ministru pe domnul Dacian Cioloş.″

Zi aglomerată pentru Iohannis

Liderul de la Cotroceni a luat această decizie după consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare. La finalul acestora a venit și reacția președintelui USR, Dacian Cioloș, care consideră desemnarea în funcția de premier „o onoare şi o mare responsabilitate″.

„Preşedintele Klaus Iohannis mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern. Este o onoare şi o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiţi, aşa cum am şi anunţat încă de la plecarea USR din guvern.

Suntem gata să ne asumăm responsabilitatea guvernării şi să pornim negocierile cu celelalte partide. Obiectivul nostru este să scoatem România din criză şi pentru asta e nevoie de multă responsabilitate din partea tuturor forţelor politice.

Vom avea o şedinţă de Birou Naţional pentru stabilirea echipei de negocieri şi a mandatului de a forma cât mai rapid un guvern″, a scris Cioloş, care a mai fost prim-ministru între 17 noiembrie 2015 și 4 ianuarie 2017.