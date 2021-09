Ce se întâmplă cu criza politică după congresele PNL și USR PLUS. Variante de scenarii politice

Liberalii, în principal, dar și USR PLUS, au suspendat orice demers pentru rezolvarea crizei polticie, blocând guvernarea României pentru a-și rezolva problemele interne. Congresele PNL și USR PLUS au devenit, brusc, în ultimele săptămâni mai importante decât pandemia și decât majorarea facturilor la energie pentru români.

Toate deciziile pe aceste subiecte au fost amânate după data de 25 septembrie, respectiv 3 octombrie.

În acest timp, românii neimplicați politic, speriați de nepăsarea celor care ar trebui să-i guverneze, nu pot face decât un singur lucru, așteptând ca lucrurile să revină la normal (atât cât se poate, având în vedere situația dezastruoasă).

Aceștia privesc spre scena politică și fac scenarii cu privire la viitoarele posibile coaliții de guvernare.

Refacerea coalției de guvernare, misiune greu de îndeplinit

Prima variantă de coaliție ar fi cea dintre PNL și USR PLUS. La nivel declarativ, reprentanții ambelor partide spun că prima opțiune ar fi o guvernare PNL – USR PLUS – UDMR. Și unii și alții pun, însă, condiții aproape imposibile pentru ceilalți.

Pe de-o parte, USR PLUS s-a așezat cu spatele la zid, anunțând că orice guvernare alături de PNL este exclusă cu Florin Cîțu premier. Cel care a susținut acest lucru a fost chiar Dan Barna, cel care se prefigurează a fi viitorul președinte al USR PLUS. Practic, Florin Cîțu a fost motivul pentru care USR PLUS a renunțat la guvernare.

Revenirea într-un guvern condus de Florin Cîțu, acum ar ridica numeroase semne de întrebare și ar îndepărta și bruma de simpatie de care se mai bucură USR PLUS. Cum ar putea justifica, logic, credibil, Dan Barna, decizia de ieșire din guvern, pierderea tuturor funcțiilor la nivel local și central, dacă USR PLUS s-ar întoarce într-un guvern Cîțu?

Nu ar exista nici o explicație rațională, iar o decizie de acest fel ar confirma ceea ce se spune despre acest partid – o formațiune imatură, incapabilă să-și asume un act serios de guvernare.

Cîțu demonstrează că nu mai vrea cu USR PLUS

Pe de altă parte, solicitarea USR PLUS, ca PNL să renunțe la Florin Cîțu, ales între timp președinte al partidului, este inacceptabilă pentru liberali. Evident că Florin Cîțu nu este nici pe departe acel om politic generos și vizionar care să facă un pas în spate doar pentru a păstra coaliția cu USR PLUS.

De altfel, în ciuda declarațiilor publice, Florin Cîțu demonstrează, în fiecare moment că ar prefera să-I înlăture pe cei de la USR PLUS de la guvernare. Ultima decizie, înlocuirea lui Octavian Berceanu de la conducerea Gărzii Naționale de Mediu cu un personaj despre care se știe doar că este băiatul lui tata, o demonstrează cu prisosință. La fel ca și împărțirea unor posturi de la conducerea unor instituții, lăsate libere de USR PLUS, către susținătorii săi. Nu mai vorbim despre acuzațiile pe care le face, de câte ori are prilejul, la adresa liderilor USR PLUS.

Toate acestea nu sunt de natură să-l ajute pe actualul premier și viitor președinte al PNL să recâștige încrederea foștilor parteneri și să-i convingă să revină la masa negocierilor.

USR PLUS – PNL, pupat Piața Independenței?

Dar, se știe, că multe dintre căile politicii sunt ascunse, iar ceea în acest moment pare ilogic, imoral și de neacceptat, este perfect normal după o împărțire pe sub masă a unor poziții de influență, a unor contracte bănoase pentru clientela de partid sau, de ce nu, în fața unor amenințări cu dosare penale.

„Ei va trebui să calculeze: «Ce obținem dacă rămânem la guvernare? Ce obținem dacă plecăm?». În afara premierului, negociem orice funcție. Noi credem că putem să ne înțelegem. După Congres o să avem conduceri statutare, cu mandat clar de negociere și se pot face multe permutări”, spun surse din PNL.

Surse din USR-PLUS, în schimb, susțin că liberalii l-ar putea recompensa pe Florin Cîțu cu poziția de șef al Senatului, o ieșire onorabilă din scenă. Cei de la USR-PLUS sunt dispuși să renunțe la această poziție pntru refacerea coaliției, însă pentru Florin Cîțu ar fi greu de acceptat. Cu atât mai mult, cu cât tocmai a obținut și susținerea președintelui Klaus Iohannis.

Deci, așa cum s-a mai petrecut în politica românească, nu ar fi exclus ca cele două părți să-și anunțe împăcarea, în numele interesului național. Totul în conformitatea cu celerba replică caragieleană, „Pupat Piața Independenței”.

Cum poate supraviețui Cîțu cu un guvern minoritar

În lipsa unui acord, celor de la USR PLUS nu le rămâne altă cale decât a opoziției și, speranța că vor reuși să crească suficient de mult încât să aibă un cuvânt de spus și la alegerile din 2024.

PNL, în schimb, având în vedere poziția pe care o deține, are mai multe opțiuni pentru a se menține la guvernare, cu orice chip, așa cum au cerut liberalii în ultima rezoluție a partidului:

„Mandatăm premierul Guvernului României, Florin Cîțu, pentru a lua măsurile și deciziile necesare pentru asigurarea în continuare a stabilității guvernamentale și pentru respingerea tentativelor parlamentare de demitere a Guvernului prin moțiune de cenzură”.

Iar de la acest articol al rezoluției (10) se deschid numeroase opțiuni pentru ca Florin Cîțu să-și securizeze scaunul de la Palatul Victoria. Articolul justifică inclusiv o alianță cu așa-zișii adversari din PSD, de care, pe liberali îi leagă o prietenie și o colaborare de 30 de ani.

Achiziția la bucată a parlamentarilor

Una dintre posibilitățile pe care le are PNL de a se menține la guvernare, cu orice preț, este „achiziția”, la bucată a parlamentarilor din USR PLUS, AUR sau PSD. Este o procedură la care s-a mai recurs, în trecut, și la care se va recurge în continuare.

Bani, contracte, funcții, locuri de muncă pentru rude și prieteni, toate publice, vor fi puse la bătaie pentru convingerea parlamentarilor dispuși la o negociere. Nici un effort nu va fi precupețit pentru ca aceștia să se alăture „echipei câștigătoare” sau să lipsească strategic de la voturile pe moțiunea de cenzură.

Povestea secretă de dragoste dintre PNL și PSD

Iar în cazul în care, printr-o astfel de procedură, PNL nu va obține suficienți susținători la nivelul Parlamentului pentru a se menține la guvernare, se va recurge și la ultimul „atu”: alianța cu PSD. Aceasta funcționează, s-a văzut deja în Parlament, în ultima perioadă, la votul pe anumite proiecte legislative. PNL și PSD și-au dat mâna, sub diferite pretexte, pentru a bloca moțiunea de cenzură înpotriva guvernului Cîțu sau pentru a împiedica eliminarea pensiilor speciale pentru aleșii locali.

PSD-ului îi convine, din punct de vedere electoral, ca Florin Câțu să rămână premier și să fie ales la șefia PNL. Această situație le convine de minune social-democraților, dat fiind că sub conducerea actuală PNL se prăbușește în sondaje.

Astfel, PSD va pune umărul, la menținera lui Florin Cîțu, oferind ajutor în parlament, în schimbul resurselor pentru primari. Cu un asemenea ajutor, PNL va trece peste toate obstacolele din Parlament, dar își va juca viitorul politic.

Surse din PNL spun că dacă se va ajunge în acest scenariu, nu va exista o negociere oficială la nivel de partide cu AUR și cu PSD. Liberalii vor face apel la „parlamentari responsabili”, indiferent de formațiunea din care provin. Într-o asemenea situație vor fi promovate doar acele proiecte de lege care convin și PSD. Ceea ce ține de reforma justiției, a funcției publice, de eliminarea pensiilor speciale etc. va fi scos din programul de guvernare al PNL și al guvernului Cîțu.