Aderarea la OCDE, miză majoră pentru economie. Ministrul Finanțelor anunță posibile avantaje pentru România

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) ar putea aduce beneficii economice importante, inclusiv costuri mai mici de finanțare și creșterea investițiilor. Declarațiile au fost făcute luni, la lansarea Studiului Economic 2026 pentru România, realizat de OCDE.

Ministrul Finanțelor a explicat că elaborarea studiului OCDE s-a desfășurat în paralel cu procesul de consolidare fiscală început anul trecut. Potrivit acestuia, analiza a fost realizată în urma consultărilor dintre instituțiile din România și structurile organizației internaționale.

„Aş începe prin a spune că întreg efortul de elaborare a acestui studiu se suprapune cu efortul de consolidare bugetară. Acest efort a început în iunie anul trecut, printr-o consultare extinsă cu instituţiile din România şi o colaborare foarte bună la nivelul structurilor OCDE şi a fost dezbătut în Comitetul de Analiză Economică şi Dezvoltare al OCDE pe 13 ianuarie, în momentul în care am prezentat datele finale ale studiului, pe toate cele patru subcomponente.

Şi dacă mai avea cineva vreo îndoială, dacă a fost o decizie bună, ca la sfârşitul anului trecut efortul de consolidare să genereze o ţintă de deficit sub cea de 8,6, o ţintă de deficit de 7,6 cash, vă spun încă o dată că a fost decisiv acest lucru şi că pe 13 ianuarie, în Comitetul de Analiză Economică şi Dezvoltare, două treimi din întrebările pe care le-am primit asupra studiului, au fost întrebări care vizau în mod direct consolidarea economică şi dorinţa autentică a României de a face această consolidare şi cât de importantă este ea în raport cu dezechilibrele”, a declarat ministrul Finanţelor.

Alexandru Nazare a subliniat că aderarea la OCDE ar putea contribui la scăderea costurilor de finanțare pentru statul român și ar putea atrage investiții suplimentare din partea investitorilor internaționali.

„Aderarea la OCDE ne aduce nu doar o scădere a costurilor de finanţare de care avem nevoie ca de aer, pentru a ţine sub control şi a stabiliza datoria publică cât mai repede, şi, în al doilea rând, ne va aduce investiţii în plus. Pentru că sunt investitori care au în mandatele lor investiţionale condiţia de aderare la OCDE şi, în momentul când România va îndeplini această condiţie, aceşti investitori vor avea şi România pe radar. De aceea, în multe din cazurile în care am observat o aderare, imediat după, observăm şi un nivel crescut al investiţiilor. Deci avem două avantaje concrete pe care le vom vedea imediat cum România va adera la OCDE”, a transmis ministrul Finanţelor.

Ministrul Finanțelor a afirmat că aderarea la OCDE ar avea și o semnificație strategică pentru România, deoarece ar reflecta funcționarea eficientă a instituțiilor publice.

„La fel de important, la nivel strategic, aş spune că după aderarea la Uniunea Europeană, care a însemnat o armonizare de legislaţie, aderarea la NATO, care a însemnat mai multe capabilităţi, România trebuia să arate că avem capabilităţi în plus, aderarea la OCDE înseamnă, în fapt şi în drept, o garanţie că instituţiile funcţionează eficient, indiferent de ciclul economic. Acesta e mesajul pe care îl transmitem nu doar OCDE, îl transmitem românilor. Şi aderarea la OCDE înseamnă o funcţionare mai bună a instituţiilor, ceea ce generează prosperitate economică şi creştere economică”, a mai declarat ministrul Finanţelor.