Actrița cu cele mai mari încasări de la Hollywood. A detronat-o pe Scarlett Johansson

Într-o industrie dominată de cifre, francize și recorduri de box office, un nou nume a urcat pe primul loc într-un clasament extrem de urmărit la Hollywood. După ani în care Scarlett Johansson a fost considerată actrița cu cele mai mari încasări, titlul a fost preluat de o altă vedetă, mai discretă, dar strategic impecabilă în alegerile sale profesionale, Zoe Saldaña.

Depășirea lui Scarlett Johansson în acest clasament nu a fost rezultatul unui singur film, ci al unui traseu profesional construit cu răbdare pe parcursul a peste două decenii. Filmele în care a jucat Zoe Saldaña au generat, cumulat, peste 15 miliarde de dolari la nivel global, o performanță fără precedent pentru o actriță, potrivit NBC.

Spre deosebire de alte vedete care s-au remarcat prin roluri individuale iconice, Saldaña a ales o strategie diferită: a devenit parte esențială din cele mai profitabile universuri cinematografice din istorie, asumându-și roluri solicitante, adesea ascunse sub machiaj complex sau tehnologie CGI.

Zoe Saldaña s-a născut pe 19 iunie 1978, în New Jersey, într-o familie cu origini dominicane și portoricane. După moartea tatălui său, s-a mutat împreună cu familia în Republica Dominicană, unde și-a petrecut o parte importantă a adolescenței. Acolo a descoperit disciplina artistică care avea să îi definească parcursul profesional: dansul. A studiat balet, jazz și dans contemporan, cu gândul la o carieră scenică, nu cinematografică. Această pregătire fizică riguroasă avea însă să se transforme într-un avantaj major odată ce a pășit în lumea filmului.

Revenită în Statele Unite, Zoe Saldaña s-a alăturat unei trupe de teatru pentru tineri din New York, unde a jucat în spectacole cu teme sociale. Nu a fost descoperită la o audiție spectaculoasă, ci pe scenă, într-un context aproape anonim pentru marele public. Primul rol important a venit în anul 2000, în filmul Center Stage, unde a interpretat o balerină. A fost un debut firesc, care a valorificat perfect pregătirea ei artistică și i-a deschis ușa către Hollywood. Au urmat roluri secundare în producții precum Crossroads, Drumline sau Pirates of the Caribbean, suficiente pentru a-i construi reputația de actriță serioasă și versatilă.

2009 a fost anul care i-a schimbat definitiv cariera. Zoe Saldaña a apărut simultan în două producții care aveau să marcheze istoria cinematografiei moderne.

În Star Trek, a interpretat-o pe Uhura, un personaj emblematic reinterpretat pentru o nouă generație. Filmul a avut succes major și a demonstrat că Saldaña poate face față presiunii unui blockbuster global. La scurt timp, a urmat Avatar, regizat de James Cameron. În rolul lui Neytiri, actrița a devenit parte centrală a celui mai profitabil film din toate timpurile, la acel moment. Deși personajul era realizat prin motion capture, expresivitatea, vocea și prezența ei emoțională au fost esențiale pentru impactul filmului.

Succesul lui Avatar nu a fost un accident, ci începutul unei strategii clare. Zoe Saldaña a continuat să aleagă proiecte cu potențial pe termen lung, acceptând roluri în francize aflate la început sau în plină expansiune.

În 2014, a intrat în universul Marvel cu rolul Gamora din Guardians of the Galaxy. Personajul a devenit rapid unul dintre cele mai îndrăgite din franciză, iar aparițiile ulterioare în filmele Avengers au contribuit masiv la totalul de box office.

Astfel, Zoe Saldaña a ajuns să fie singura actriță prezentă simultan în Avatar, Marvel și Star Trek, trei dintre cele mai profitabile universuri cinematografice create vreodată.

Pentru ani la rând, Scarlett Johansson a deținut titlul de actrița cu cele mai mari încasări, datorită rolului Black Widow din universul Marvel și participării în numeroase blockbustere. Diferența a fost făcută, însă, de revenirea spectaculoasă a francizei Avatar și de succesul continuu al producțiilor Marvel.

În timp ce Johansson s-a retras treptat din marile francize, Zoe Saldaña a continuat să acumuleze încasări prin sequel-uri și proiecte aflate în dezvoltare pe termen lung. Depășirea pragului simbolic de 15 miliarde de dolari a consfințit schimbarea liderului.

Un aspect care o diferențiază clar pe Zoe Saldaña de alte vedete este faptul că nu a mizat niciodată pe imaginea clasică de star glam. Multe dintre rolurile sale cele mai importante au presupus machiaj intens, costume complexe sau transformări digitale complete.

În loc să caute vizibilitatea personală, a ales să pună accent pe performanță și pe impactul filmelor în ansamblu. Această abordare a făcut-o indispensabilă pentru studiourile mari și extrem de apreciată în industrie.

În afara ecranului, Zoe Saldaña este cunoscută pentru discreția sa. Este căsătorită cu artistul italian Marco Perego și are trei copii. Vorbește fluent engleză și spaniolă și este implicată în proiecte care susțin diversitatea și reprezentarea corectă în cinematografie.

Spre deosebire de alte vedete de prim rang, nu a cultivat controverse și nu a fost o prezență constantă în tabloide, preferând să lase rezultatele profesionale să vorbească pentru ea.

Clasamentul celor mai profitabile actrițe din istoria Hollywood-ului s-a modificat constant în ultimii ani, pe măsură ce marile francize au lansat continuări cu încasări record. Până în 2024, liderul incontestabil a fost Scarlett Johansson, care a dominat box office-ul mondial în perioada 2018–2023, grație rolului Black Widow din universul Marvel. Începând cu 2025, însă, primul loc a fost preluat de Zoe Saldaña, odată cu succesul continuu al francizei Avatar și cu impactul cumulativ al filmelor Marvel și Star Trek.

În prezent, top 5 actrițe cu cele mai mari încasări arată astfel: pe locul 1, Zoe Saldaña, lider absolut din 2025 până în prezent, cu peste 15 miliarde de dolari generate la nivel global; locul 2, Scarlett Johansson, care a deținut poziția de lider între 2018 și 2024; locul 3, Margot Robbie, a cărei ascensiune accelerată a avut loc în 2023–2024, impulsionată de succesul filmului Barbie; locul 4, Emma Watson, cu încasări consolidate în special în perioada 2001–2011, odată cu seria Harry Potter, dar și după 2017; iar locul 5, Gal Gadot, care s-a impus în intervalul 2016–2022, prin rolul Wonder Woman și aparițiile în universul DC.