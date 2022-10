Activiștii de mediu susțin taxa de poluare. Titi Aur: Noi aducem hârburi din Occident, e o tendință națională

Prețul rovinietei plătite de șoferi se va majora dat fiind că în valoarea acestuia vor intra și taxele pentru poluare. Este vorba despre un sistem de taxare unic care se va implementa începând de la jumătatea anului viitor. Proiectul, asumat prin PNRR, prevede ca transportatorii de mărfuri ori de persoane care conduc vehicule de peste 3,5 tone să plătească taxă pentru fiecare kilometru parcurs.

Noul proiect al PNRR vizează două categorii pentru care șoferii trebuie să plătească mai mult rovinieta mașinii. Cei mai mulți afectați sunt cei ce conduc autovehicule mai vechi de 10 ani pentru că legea prevede ca rovinieta acestor mașini să fie mai scumpă întrucât se va calcula în funcție de noxele pe care le emit.

Titi Aur: Suntem foarte în urmă cu calitatea din punct de vedere al poluării

Titi Aur, activist de mediu, este de părere că românii au tendința de a cumpăra mașini la mâna a doua și nivelul României nu va ajunge niciodată la cel european iar printr-o astfel de lege se dorește scăderea numărului de mașini cu nivel mare de poluare.

„Suntem foarte în urmă cu calitatea din punct de vedere al poluării și a vechimii mașinilor. Deși suntem mult mai bine decât în anii ’90, suntem mult mai rău decât nivelul european. Noi aducem tot felul de vechituri, cei din Occident fac asta cu mare plăcere că scapă ei de mașinile vechi și urâte și ni le dau nouă și noi suntem tentați să luam mașini vechi de acolo. Dacă noi avem această tendință națională de a cumpăra hârburi de afară, o astfel de lege ar putea să mai diminueze puțin din tendința de a avea vechituri.”, a declarat Titi Aur pentru Wowbiz.

Bulgaria, Ungaria și Austria sunt țările în care au fost deja implementate astfel de sisteme de taxare europene iar ele sunt proporționale cu venitul mediu pe cap de locuitor, spun reprezentanții proiectului.

„Noi trăim în orașe și numai mașini în jurul nostru și acolo ne afectează și, atunci, a merge cu niște mașini nepoluante ne va face nouă bine. A veni cu o lege care diminuează numărul mașinilor poluante cred că este de bine.”, a mai spus activistul de mediu Titi Aur.

Activiștii de mediu cer o taxă unică

„În funcție de norma de poluare, de fapt de cantitatea de emisii pe care o are autoturismul, să spunem că emite 150 de g pe km, să plătim cu 1 leu gramul pe an, adică 150 de lei pe an. Toți cei care circulăm emitem în atmosferă, ca atare trebuie să plătim toți, indiferent de locul în care ne aflăm", este de părere Dan Trifu, activist de mediu.

„În funcție de norma de poluare, de fapt de cantitatea de emisii pe care o are autoturismul, să spunem că emite 150 de g pe km, să plătim cu 1 leu gramul pe an, adică 150 de lei pe an. Toți cei care circulăm emitem în atmosferă, ca atare trebuie să plătim toți, indiferent de locul în care ne aflăm”, este de părere Dan Trifu, activist de mediu.