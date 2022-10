Șoferii vor plăti mai mult pentru rovinietă. Autoritățile pregătesc o nouă taxă pe poluare

Prețul rovinietei plătite de șoferi se va majora dat fiind că în valoarea acestuia vor intra și taxele pentru poluare. Este vorba despre un sistem de taxare unic care se va implementa începând de la jumătatea anului viitor. Proiectul prevede ca transportatorii de mărfuri ori de persoane care conduc vehicule de peste 3,5 tone să plătească taxă pentru fiecare kilometru parcurs.

Un proiect asumat prin PNRR, menit să asigure finanțarea pentru autostrăzi, propune ca șoferii să plătească taxe pe poluare în cadrul unui sistem european unic. Noile taxe vor fi stabilite în funcție de vechimea autovehiculului și vor fi introduse în prețul rovinietei de drum, la jumătatea anului viitor. În acest sens a fost emisă deja o directivă europeană.

În România circulă peste patru milioane de mașini care au o vechime de peste 10 ani, conform unei statistici privind parcul auto. Țara noastră se situează pe locul doi în clasamentul statelor europene cu cel mai învechit parc de mașini. Conform directivei care urmează să se aplice de anul viitor, pe cei 16.000 de km de drumuri naționale si autostrăzi, aflați în administrarea CNAIR, șoferii vor circula doar cu condiția să plătească taxe de poluare în funcție de noxele emanate. În cazul camioanelor și autocarelor care depășesc 3,5 tone taxele vor fi plătite pe kilometru parcurs.

Banii colectați, spun autoritățile vor fi utilizați pentru investiții în construcția și reabilitarea rețelei de drumuri și autostrăzi.

„Serviciul de tarifare electronică ar trebui să pună la dispoziția acestora echipamente de bord personalizate și o asigurare a funcționalității acestuia, punerea la dispoziție a unor mijloace acceptate pentru efectuarea plății tarifului sau acceptarea unui alt mijloc de plată folosit de acesta, încasarea tarifului, virarea către entitatea care îl percepe, gestionarea relațiilor contractuale în ceea ce privește utilizatorul, securitatea și confidențialitatea în ceea ce privește funcționarea sistemului de tarifare rutieră și nu în ultimul rând protecția datelor cu caracter personal”, a explicat Lucian Calmuș, reprezentant CNAIR.

Activiștii de mediu cer o taxă unică

Pe de altă parte, activiștii de mediu cer impunerea unei taxe anuale, de mediu, pentru toți șoferii, indiferent de sectorul de drum pe care merg. Astfel de sisteme de taxare europene sunt deja implementate în Bulgaria, Ungaria și Austria, iar sumele plătite sunt proporționale cu venitul mediu pe cap de locuitor, spun aceștia.

„În funcție de norma de poluare, de fapt de cantitatea de emisii pe care o are autoturismul, să spunem că emite 150 de g pe km, să plătim cu 1 leu gramul pe an, adică 150 de lei pe an. Toți cei care circulăm emitem în atmosferă, ca atare trebuie să plătim toți, indiferent de locul în care ne aflăm”, este de părere Dan Trifu, activist de mediu, conform digi24.