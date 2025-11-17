Acțiune în loc de așteptare. Gala Mifne 2025 are loc la Piatra Neamț pe 22 noiembrie

Gala Mifne ajunge în 2025 la cea de-a treia ediție și aduce, din nou, în prim-plan grija pentru cei mai mici dintre copii, cei sub doi ani care manifestă primele semne ale tulburării de spectru autist și pentru familiile lor. La Piatra Neamț, pe 22 noiembrie, Grand Elysee găzduiește un eveniment organizat de Mifne România, ce reunește lideri de business, medici, reprezentanți ai comunității, artiști și oameni care cred în forța reală a intervenției timpurii.

Gala Mifne este, în fiecare an, un moment de solidaritate și responsabilitate socială, un cadru în care se vorbește deschis despre fereastra de oportunitate în autism: 0–2 ani, perioada în care creierul copilului este în plină dezvoltare, iar progresul poate fi spectaculos atunci când familia primește sprijin la timp.

Sînziana Burcea, fondatoarea Mifne România, a declarat următoarele: „Gala Mifne este un timp esențial petrecut în sprijinul celor mai mici copii care au nevoie de noi, înainte de a primi un diagnostic pe viață. Misiunea noastră subliniază urgența intervenției precoce și deschide singura fereastră de oportunitate în autism: 0-2 ani. Intervenim la primele semne, exclusiv până în vârsta de doi ani, când creierul copilului este la apogeul dezvoltării și fiecare clipă este prețuită”.

Ea explică cum, în tratamentul intensiv, se pleacă de la premisa că autismul debutează întotdeauna cu o tulburare de atașament, care începe adesea cu absența privirii ochi în ochi. „Programul nostru de tratament intensiv, adus din Israel, urmărește tocmai refacerea acelei legături fundamentale ce se construiește anevoios între copilul afectat și părinți. Unicitatea metodei noastre constă în abordarea familiei ca întreg: prezența activă a întregii familii timp de 21 de zile, câte 7-8 ore pe zi, în centrul nostru. Acest tratament complex este posibil doar grație unei echipe dedicate, formate în Israel. Astfel, împărtășim cu bucurie faptul că avem primii patru terapeuți de dezvoltare din România specializați în această metodă”, detaliază Sînziana Burcea.

Intervenția timpurie sub doi ani oferă o șansă de recuperare de peste 80%. Aceasta este dovada vie că speranța în autism nu este un vis îndepărtat, ci o trecere rapidă și fermă la acțiune. „Pentru mine, Mifne este, pe lângă fascinantul drum profesional, locul în care viața psihică a bebelușilor, stopată din evoluție de autism, este salvată cu infuzie de viață emoțională. Centrul nostru, înființat la Piatra Neamț, este al doilea incubator din lume în care, în timp real, se construiesc primele relații de atașament și se reduc considerabil distanțele afective dintre micuți și părinții lor. Suntem aici datorită unei comunității care crede în noi și investește în acest adevăr. Gala Mifne este despre generozitate, curaj și viziune, despre a înțelege că cel mai frumos dar pe care îl putem oferi unui copil este o șansă la intervenție timpurie, acționând la primele semne”, a mai declarat fondatoarea Mifne România.

Principele Nicolae al României și a Alina a României au trimis un mesaj cu ocazia Galei Mifne 2025: „Suntem onorați să fim, și în acest an, alături de Gala Mifne, un proiect care transformă în mod real viețile celor mai mici și vulnerabili dintre copiii noștri. Intervenția timpurie în autism, înainte de vârsta de doi ani este, pe lângă o recomandare clinică și o responsabilitate morală pe care societatea noastră începe să și-o asume. În fiecare familie care ajunge la Mifne vedem curaj, speranță și dorința de a face tot ce este posibil pentru copilul lor. Iar în echipa Mifne vedem profesionalism, determinare și o credință neclintită în potențialul copilăriei. Metoda Mifne este o punte de legătură între copil și părinți, între neputință și progres.

Pentru noi, Mifne România reprezintă un exemplu de viziune și solidaritate. România are nevoie de astfel de inițiative care să pună copilul în centrul acțiunii, iar efortul realizat aici, la Piatra Neamț, este unul cu adevărat istoric. Suntem profund recunoscători comunității, sponsorilor și tuturor celor care investesc în această misiune, în acest început de viață oferit copiilor la timp și cu iubire. Vom continua să susținem programul Mifne cu convingerea că fiecare copil merită șansa de a fi văzut, înțeles și sprijinit la primele semne. Aceasta este datoria noastră, ca părinți, ca români și ca oameni”.

Ediția din 2025 reunește companii și lideri care au înțeles importanța majoră a intervenției timpurii și impactul ei asupra vieții unui copil si a unei familii.

„Mulțumim sponsorilor care ne sunt alături an de an si au crezut in misiunea Mifne de la primii pași în România în mod special companiei Dinamic 92, prin Elena si Viorel Tofan, companiei COMES, prin domnul Anton Ioan Măzărianu, grupului Augsburg, prin doamnele Lucia Mătasă și Monica Augsburger, Fundației Autonom prin directorul Catalina Nicola, precum și tuturor celorlalți sponsori si parteneri care s-au alăturat cu generozitate ediției de anul acesta”, mai transmit reprezentanții Mifne România.

Sprijinul lor face posibilă continuarea programelor Mifne și accesul familiilor la evaluare, intervenție intensivă și ghidaj parental într-un moment critic al dezvoltării copilului.

Gala Mifne îi are alături an de an pe Principele Nicolae al României, în calitate de Președinte onorific și sotia sa Alina a României, Ambasador al semnelor timpurii in autism. Prezența lor confirmă importanța națională a intervenției timpurii în autism și sprijinul dedicat oferit misiunii Mifne încă de la început.

Gala reunește, de asemenea, personalități remarcabile din cultură, business, muzică, televiziune și sport:

Ilie Năstase – legendă a tenisului românesc

Liana Stanciu – prezentatoare radio & TV, gazda Galei Mifne 2025

Eduard Uzunov – owner Regatta & susținător tradițional al artei la Gala Mifne

Khaled Matar – artist

Mihai Munteanu – chitarist & producător Bere Gratis

Adrian Naidin – violoncelist

Mugurel Stan – fondator Big Life Project

Sorin Andreiana – redactor-șef Revista Capital

Codruța Cristina Burcea – Marketing Director, Global Prodact Marketing and Development, The Lego Group

Gala Mifne 2025 va fi prezentată de Liana Stanciu, una dintre cele mai cunoscute și respectate voci din media românească. Cu experiență de peste 30 de ani în radio și televiziune, Liana este o prezență rafinată, caldă și naturală.

Metoda Mifne, creată în Israel in anul 1987 de Dr. Hanna Alonim, este singurul program de terapie intensivă din lume dedicat exclusiv copiilor cu vârsta sub doi ani și familiilor lor. Modelul este construit pe câteva elemente cheie:

- intervenție extrem de timpurie (0–2 ani)

- implicarea întregii familii

- un program intensiv de 21 de zile consecutive, 7–8 ore/zi

- o abordare psihologică și relațională orientată spre refacerea atașamentului

- o rată de recuperare de peste 80% pentru cazurile identificate foarte devreme

Centrul Mifne România, deschis la Piatra Neamț, este al doilea centru din lume care aplică metoda în forma ei originală, cu specialiști formați direct în Israel.