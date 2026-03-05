Acord între Chișinău și Kiev. Exporturile de carne de pasăre din Ucraina spre Republica Moldova ar putea fi reluate după teste în UE

Republica Moldova. Exporturile de carne de pasăre din Ucraina către Republica Moldova ar putea fi reluate, după ce autoritățile sanitare veterinare din cele două țări au convenit asupra unui mecanism de control care să permită redeschiderea pieței pentru aceste produse. Un anunț în acest sens a fost făcut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Potrivit ANSA, în cadrul discuțiilor dintre reprezentanții instituției și ai Serviciului de Stat al Ucrainei pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorilor, părțile au analizat problemele tehnice existente și au convenit asupra unui mecanism comun de control care ar urma să permită reluarea exporturilor de carne de pasăre congelată și refrigerată din Ucraina către Republica Moldova.

Conform mecanismului convenit, exportul va putea fi reluat pentru întreprinderile ucrainene care au dreptul de a exporta în statele membre ale Uniunii Europene și care dispun de un ciclu de producție închis, inclusiv abatoare proprii. Acestea vor putea livra produse pe piața din Republica Moldova doar după efectuarea unor analize de laborator pentru zece probe de ser de sânge, testate în laboratoare acreditate din Uniunea Europeană.

„De îndată ce rezultatele testelor vor confirma conformitatea cu standardele de siguranță stabilite, se va deschide exportul atât de carne de pasăre congelată, cât și refrigerată pentru capacitatea corespunzătoare. Un astfel de pas va fi un semnal important privind stabilitatea și fiabilitatea sectorului agricol ucrainean”, subliniază sursa citată.

Autoritățile anunță că, după reluarea livrărilor, condițiile și frecvența efectuării unor teste suplimentare de laborator vor fi discutate în continuare între instituțiile competente ale celor două state.

Potrivit ANSA, partea ucraineană a făcut deja primii pași în acest proces, selectând un număr reprezentativ de probe care au fost expediate către laboratoare din Uniunea Europeană pentru analiză. Autoritățile subliniază că acest mecanism comun de control ar urma să contribuie la consolidarea încrederii în siguranța produselor alimentare și la dezvoltarea comerțului bilateral.

Amintim că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis, la sfârșitul lunii ianuarie, suspendarea temporară a importului de carne de pasăre și produse derivate din carne de pasăre din Ucraina. Decizia autorităților de la Chișinău se bazează pe rezultatele unor investigații care au arătat prezența substanței interzise metronidazol, un antibiotic periculos pentru sănătate, în loturi de furaje importate anterior din Ucraina.

Amintim că Guvernul de la Kiev pregătește introducerea unui regim de licențiere pentru importul de struguri, vin și alcool etilic din Republica Moldova, în contextul tensiunilor comerciale apărute după ce autoritățile de la Chișinău au suspendat importurile de carne de pasăre din Ucraina. Măsura este analizată drept o acțiune de răspuns la ceea ce partea ucraineană califică drept restricții disproporționate și discriminatorii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei al Ucrainei, Cabinetul de Miniștri elaborează un proiect de hotărâre care prevede instituirea unui regim de licențiere pentru anumite produse moldovenești. Măsura este prezentată ca un instrument legal de protejare a intereselor economice ale Ucrainei, în conformitate cu normele dreptului comercial internațional.

Autoritățile ucrainene susțin că analizează această opțiune ca reacție la deciziile adoptate de partea moldovenească, care au vizat suspendarea temporară a importurilor de carne de pasăre, subproduse și produse care conțin carne de pasăre din Ucraina.

Pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar și importul furajelor combinate din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova, după ce în cadrul controalelor oficiale au fost depistate reziduuri ale aceleiași substanțe interzise în probe de ser sanguin, furaje și ouă provenite din exploatații avicole.

Tot la începutul lunii ianuarie, cel puțin 110.000 de păsări au fost nimicite în urma a 17 controale efectuate în depozite de hrană, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale Republicii Moldova, după descoperirea metronidazolului în probele de ser și furaje.