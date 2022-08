Accident pe Transfăgărăşan. Șoferii au fost blocați în trafic ore în șir. „Aşa ceva nu am văzut nicăieri”

Un accident grav a avut loc, azi, pe DN 7C – Transfăgărășan. Salvatorii ISU Sibiu au intervenit de urgență pentru a salva cele 8 persoane implicate.

ISU Sibiu a venit de urgență cu echipajul SMURD de la cota 2000 și un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Avrig, pe Transfăgărăşan. Potrivit primelor informaţii, două maşini, una înmatriculată în Suceava şi alta în Satu Mare, au fost responzabile pentru accident.

„Politiștii Serviciului Rutier Sibiu intervin la un accident rutier produs DN1, km 270, la ieșirea din localitatea Avrig. În accidentul rutier sunt implicate 2 mașini într-o coliziune față-spate, cel mai probabil pe fondul nepăstrării distanței de siguranță. Mașinile erau conduse de doi bărbați, în vârstă de 31 și 40 de ani. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, iar în cazul bărbatului de 31 de ani rezultatul indicat de etilotest a fost de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Un minor în vârstă de 11 ani a fost ușor accidentat și transportat de SAJ la Spital, conștient. Politiștii rutieri sunt la fața locului și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza și condițiile în care s-a produs accidentul rutier. Traficul rutier în zona se desfășoară îngreunat”, se arată într-o informare a Poliţiei.

Cozi kilometrice pe Transfăgărăşan

Din cauza accidentului, traficul s-a blocat, iar un șofer a răbufnit după ce a fost nevoit să stea ore în șir la coadă pentru a ajunge la destinație.

„Este revoltător ce se întâmplă (în fiecare week-end) pe Transfăgărășan! Este, de-a dreptul, strigător la cer! În data de 6 august a.c., deplasându-mă din județul Argeș către județul Sibiu, am fost blocat timp de 2 ore și 47 de minute pe Transfăgărășan. Nu mergeam la admirat peisaje, ci, pur și simplu, voiam să mă întorc acasă. Am călătorit în 72 de țări până acum, dar așa ceva nu am văzut nicăieri! Șirul de mașini se întindea mulți kilometri, oamenii își făceau treaba mică și mare la margine de drum, în mașini erau bebeluși, femei însărcinate… Sute, poate chiar mii de oameni blocați. Apoteotic! Post-apocaliptic”, a scris un bărbat blocat în traficul de pe Transfăgărăşan, potrivit A3.