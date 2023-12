Șoferul ucigaș din Slatina a fost reținut. Accidentul are la bază un conflict mai vechi

Accident grav în Slatina. Șoferul care a accidentat în mod intenționat un alt participant la trafic a fost reținut de procurori și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Accident grav în Slatina

Reamintim că este vorba de un accident provocat în data de 30.12.2024 în municipiul Slatina. În urma cercetărilor făcute de procurori a rezultat că șoferul autoturismului marca BMW a accidentat în mod intenționat un alt autoturism.

„În cursul zilei de 30.12.2023, lucrătorii de poliţie din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au efectuat cercetarea la faţa locului şi activităţi investigative, urmare unui apel 112, cu privire la faptul că, la data de 30.12.2023, ora 09:24, pe strada Ionaşcu din mun. Slatina a avut loc un eveniment rutier cu victimă-pieton, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că numitul D. R.- C. în timp ce conducea autoturismul marca BMW, pe fondul unui conflict mai vechi, a lovit cu intenţie, cu autoturismul, pe victima D. C.- L, care, în calitate de conducător auto, coborâse din autoturismul marca Citroen, după care numitul D. R.- C a târât victima de pe partea carosabilă, până pe trotuar, călcându-l cu roţile autoturismului, provocându-i leziuni traumatice care necesită 100-120 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.

Victima are nevoie de peste 100 de zile de îngrijiri medicale

Procurorii au mai precizat că este vorba de un accident alimentat de un conflict mai vechi. În autoturismul marca BMW a fost indentificată o femeie de 23 de ani, fosta concubină a victimei. De asemenea, oamenii legii au descoperit că Judecătoria Balș a emis un ordin de restricție pe numele șoferului accidentat. Astfel, victima nu avea să se apropie de fosta sa concubină până în luna martie a anului viitor.

„În autoturismul marca BMW se afla, în calitate de pasager şi numita M. L. F., de 23 de ani, fosta concubină a victimei D. C.- L., împotriva acestuia din urmă fiind emis ordin de protecţie provizoriu de către Judecătoria Balş, în perioada 05.12.2023 – 05.03.2024 – măsuri: interzicerea oricărui contact cu victima şi obligaţia păstrării unei distanţe faţă de M. L. F”

Șoferul vehiculului accindentat a coborât din autotursimul personal, după care posesorul BMW-ului l-a târât de pe partea carosabilă până pe acostament, călcându-l cu roțile autoturismului. Victima a ieșit din accident cu leziuni traumatice care necesită peste 100 de zile de îngrijiri medicale.

Accident alimentat de un conflict mai vechi

Victima a suferit fracturi multiple de bazin, luxație coxo-femurală bilaterală, și multiple placarde excoriate membre superioare, membre inferioare, cranio-faciale și bazin.

În urma probatoriului admiministrat Procuratura Olt a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. În aceste condiții, Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 30 de zile față de șoferul responsabil de accident.

„Precizăm că punerea sub învinuire a unei persoane suspecte sau punerea în mişcare a acţiunii penale pentru o persoană inculpată reprezintă etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiului prezumţiei de nevinovăţie”, a mai transmis procuratura din Olt.