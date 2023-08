Academia Navală achiziționează echipamente pentru identificarea minelor marine

Academia Navală Mircea cel Bătrân a început licitațiile pentru a cumpăra echipamente pentru identificarea minelor marine. Mai multe companii din Germania au depus oferte pentru acest contract. Este vorba de Sea Machines Robotics și asocierea formată din Autonomous Flight Technology R&D SRL (leader) și Tehnopro Engineering SRL.

Prima companie amintitată este din Germania și este deținută de Peter Holm. Sea Machines Robotics are sedii în Statele Unite, Germania și Danemerca. Compania a fost fondată în anul 2015 și se ocupă de dezvoltarea tehnologiilor computerizate navale.

Academia Navală cumpără echipamente de la firme românești

Academia Navală are nevoie de noi echipamente. Celelalte două companii, care au depus oferta împreună, sunt din România. Autonomous Flight Technology R&D SRL a fost înființată în 1997. Compania are sediul social în București, pe strada Traian, nr. 152 și se ocupă de cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie. Firma are un punct de lucru și în localitatea Clinceni.

Asociați companiei sunt Emanuel Popp și Ionel Mîndru, ambii sunt și administratorii societății. Este important de precizat că cei doi mai dețin și alte companii din București. Compania celor doi avea, în anul 2022, 28 de angajați. Tot în acest an a avut pierderi peste 410.000 de lei. Cifra de afaceri a fost peste 2,9 milioane de lei.

Compania Autonomous Flight Technology R&D SRL a mai încheiat contracte cu instituțiile statutului, în valoare totală de 320.397,64 de lei. Printre contractele încheiate se numără cele cu Aeroclubul României, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Universitatea Politehnică din București.

Licitații la Constanța cu companii românești

Tehnopro Engineering SRL a fost înființată în anul 2002, are sediul social în București, pe strada Stăruinței, nr. 2. Compania se ocupă de repararea mașinilor. Firma are un punct de lucru și în județul Călărași. Asociații acestei firme sunt Augustin Lupu și Violeta Lupu, primul fiind și administratorul societății. Augustin Lupu este și administratorul unei firme din Prahova.

Tehnopro Engineering SRL a declarat opt angajați în anul 2022. Compania a avut un profit de aproape 230.000 de lei, iar cifra de afaceri a depășit 4,34 de milioane de lei. Nu este pentru prima dată când Tehnopro Engineering SRL ar putea încheia contracte de achiziții publice.

Compania a mai avut contracte în valoare totală de 66.670 de lei. Printre autoritățile contractante se numără Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj, Secretariatul General al Guvernului, UM 01178 și UM 01357 București.

Academia Navală are nevoie de noi echipamente

Licitația a deschisă de Academia Navală Mircea cel Bătrân pentru achiziționarea unor echipamente și sisteme pentru identificarea minelor marine. Valoarea achiziției este de peste 560.000 de euro. Contractul va fi atribuit în urma unei licitații deschise. Durata contractului este de cinci luni.

În acest moment, procedura se află în stadiul de evaluare a ofetelor. Instituția va cumpăra „echipamente și materiale pentru Sistem bazat pe vehicule autonome aeriene și maritime, pentru identificarea minelor marine și suportul echipei de intervenție în misiunea de neutralizare – ASMINES (2023) – PSCD 2023”.