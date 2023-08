Viktor Orban prevede un al Treilea Război Mondial. Doar SUA poate impune pacea

Viktor Orban a declarat că întreaga planetă traversează o perioadă destul de periculoasă. Premierul maghiar ar fi avertizat Statele Unite, în timpul ultimului summit NATO, că un al treilea război mondial ar putea să fie declanșat în curând. Orban a explicat că un nou război mondial ar începe dacă una dintre țările occidentale ar trimite militari să lupte în Ucraina.

Premierul Ungariei a mai adăugat că în Ucraina se află o comunitate de maghiari destul de mare. Este vorba de peste 150.000 de cetățeni maghiară. Orban susține că militari maghiari mor pentru Kiev, iar pierderea în acest caz este a Ungariei.

Viktor Orban a mai adăugat că NATO transmite exact ceea ce spune și Ungaria. Premierul a făcut referire la faptul că aliații cer pacea pentru Ucraina. Este important de precizat că NATO vrea ca toate statele membre să facă demersuri pentru a ajuta cetățenii maghiari afectați de războiul declanșat de Putin.

Viktor Orban a subliniat că polita SUA de a sprijini și finanța Kievul nu este politica NATO. De asemenea, Orban susține că între cele două abordări este o mare diferență. Premierul maghiar a lansat și o serie de critici la adresa lui Joe Biden, despre care a spus că vrea „să-i zdrobească pe ruși”. Orban consideră că politica adoptată de președintele SUA nu va funcționa.

Premierul a subliniat că această strategia presupune ca militarii ucraineni să lupte pe front, iar statele membre NATO să finanțeze acest război cu bani și mijloace militare. Șeful Executivului maghiar consideră că pe câmpul de luptă contează numărul militarilor. Rusia are o armată mult mai numeroasă față de Ucraina.

Viktor Orban a susținut că dacă SUA și-ar fi dorit pacea în Ucraina, dimineața următoare s-ar fi întâmplat acest lucru. Premierul consideră că doar Statele Unite pot să oprească războiul declanșat de Rusia.

Viktor Orban a mai declarat că cea mai bună politică abordată de Statele Unite a fost cea a lui Donald Trump. Premierul îl susține pe fostul președinte american să candideze pentur un nou mandat la Casa Albă. Mai mult decât atât, Orban a afirmat că Trump nu a declanșat niciun război nou și a gestionat corect situația cu Coreea de Nord și Rusia.

Viktor Orban a mai adăugat că administrația lui Joe Biden a aruncat în aer direct sau indirect conducta Nord Stream. Orban a amintit că Ungaria a descris acest eveniment despre un „atac terorist”. Decizia Budapestei a fost respinsă de Germania și Occident.

