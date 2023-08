Putin se face de râs. Rusia n-are trupe nici pentru Zapad 2023

Rusia ar putea anula Zapad 2023, un exercițiu strategic major. Motivul este lipsa de trupe, potrivit TVR.

Exercițiul strategic Zapad ar trebui să înceapă luna viitoare, potrivit ministerului britanic al Apărării. Din cauza situației de pe front, există probabilitatea ca Moscova să nu mai poată găsi resurse pentru manevrele pe care le organizează o dată la 2 ani cu Belarus.

Rusia poate anula Zapad 2023. Zapad 2021 a prefigurat războiul

Analiștii occidentali au constatat că Zapad 2021 a fost, de fapt, o repetiție pentru invazia din Ucraina. 200.000 de militari, sute de blindate şi piese de artilerie, în jur de 80 de avioane şi elicoptere şi 15 nave de luptă au simulat o bătălie „parte în parte” cu forţele Alianţei Nord-Atlantice. Într-o atmosferă solemnă, liderii armatei ruse au admirat steagurile şi drapelele de luptă. În 2021, acestea au fluturat deasupra câmpului de instrucţie al poligonului de artilerie Mulino din Rusia. A fost locul ales pentru deschiderea oficială a celui mai mare exerciţiu militar organizat de Rusia şi Belarus la graniţa NATO.

Zapad, în limba rusă, înseamnă „Vest”. Practic, exerciţiul vizează capacitatea de luptă a comandamentului „Districtului Militar Vest”. Este acel segment al armatei ruse care s-ar afla în prima linie de contact într-un conflict militar convenţional cu NATO. Istoria recentă a arătat că invazia Georgiei din 2008 a fost precedată de manevrele militare Caucasus Frontier, desfăşurate între 2006-2008.

Analizele serviciilor speciale britanice arată că Moscova ar putea anula Zapad 2023. Totuși, unii experți occidentali nu exclud ca manevrele de amploare să fie înlocuite cu un exercițiu nuclear tactic.

Aproape jumătate de milion de victime de la începutul războiului

Potrivit ministerului ucrainean al Apărării, rușii au pierdut de la începutul războiului peste 260.000 de militari. De asemenea, se adaugă mii de tancuri și transportoare blindate, dar și sute de avioane și elicoptere. Aceste date trebuie privite totuși cu multă prudență.

O estimare a americanilor arată că în războiul din Ucraina și-au pierdut viața sau au fost răniți aproape jumătate de milion de oameni. Potrivit jurnaliștilor de la The New York Times, până la acest moment Rusia are în jur de 120.000 de morți, iar Ucraina, aproximativ 70.000.