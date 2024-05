Cel mai mare exercițiu NATO de desant. Operațiunea Sfwift Response 24 închide circulația pe A3

NATO a organizat, în România, cel mai mare exercițiu militar de desant, din Europa. Operaţia multinaţională, care include şi desantare de tehnică militară, este în curs de desfășurare la Baza Aeriană General Emanoil Ionescu din Câmpia Turzii.

Aproximativ 2.000 de paraşutişti militari din mai multe țări ale Alianței, respectiv Franţa, Germania, România, Spania, SUA şi Ţările de Jos se vor instrui la Câmpia Turzii.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că mai mujlte operațiuni în cadrul exerciţiului Swift Response 24 (SR24) / Defender 24, se desfășoară în România. Operaţia aeropurtată multinaţională Joint Forcible Entry, organizată de NATO, va include și desantare de tehnică militară. Exercițiile se vor derula pe parcursul mai multor zile.

În România, exercițiul principal este planificat pentru duminică, 12 mai, în zona Bazei 71 Aeriană General Emanoil Ionescu. Scenariul exercițiului de la Câmpia Turzii presupune recuperarea unei baze militare ocupate, prin paraşutarea unei forţe aliate, anunţă MApN.

Alte operațiuni de instruire similare, vor avea loc și în alte cinci state membre și partenere ale NATO. Exerciții se vor derula în Estonia, Macedonia de Nord, R. Moldova, Polonia şi Suedia. Exercițiul Swift Response 24 este considerat cea mai amplă operațiune de desant din Europa, după Al Doilea Război Mondial.

Potrivit MApN, în ţara noastră, operațiunea Swift Response 24 este conectată cu un alt exercițiu militar, Wing Spring 24 / Dacia 24. La aceste exerciții militare participă forţe ale Brigăzii 81 Mecanizate General Grigore Bălan. Unitățile militare sunt dislocate în Centrul Naţional de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Braşov, şi în poligonul Bogata, Turda, județul Cluj.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că datorită acestor exerciții militare NATO, vor fi probleme cu circulația pe Autostrada Transilvaniei. Decizia a fost luată având în vedere numărul mare de militari şi echipamente care vor fi desantate în zona Bazei 71. Deoarece există posibilitatea ca echipamentele lansate să se împrăștie pe o rază destul de mare, s-a considerat că este cea mai bună soluție.

Astfel vor fi reduse riscurile unor evenimente rutiere nedorite, în timpul exercițiului NATO. Măsura suspendării circulației a fost luată cu sprijinul CNAIR şi a IGPR

Brigada Autostrăzi, a Poliției Române, va închide circulaţia pe Autostrada Transilvania (A3). Este vizat tronsonul Târgu Mureş – Câmpia Turzii. Măsura va fi în vigoare de la km 36+000 m, nod rutier Cheţani, până la km 51+796 m, nod rutier Câmpia Turzii.

Conform comunicatului MApN, circulația va fi închisă pe 12 mai, în intervalul orar 17.00-20.00. Suspendarea va fi în vigoare 30-45 de minute. MApN avertizează că există posbiilitatea ca circulația să fie reluată pe 13 mai. Alternativ, în intervalul orar menţionat, șoferii pot utiliza drumul naţional DN15.

