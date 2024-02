Liga Europa. AC Milan a fost învinsă de Rennes cu 2-3

AC Milan a fost învinsă de echipa Rennes, joi, în manşa secundă a play-off-ului din Liga Europa. Milanezii s-au calificat în optimi cu scorul general de 5-3. Gazdele au deschis scorul prin golul lui Benjamin Bourigeaud, din minutul 11, iar oaspeţii au egalat în minutul 22, când a înscris Luka Jovic, din pasa lui Theo Hernandez.

AC Milan a pierdut meciul cu Rennes

Bourigeaud i-a readus în avantaj pe francezi cu un penalti transformat în minutul 54, însă Rafael Leao a egalat rapid pentru echipa vizitatoare, în minutul 58. Rezultatul final a fost stabilit de Bourigeaud, mijlocaşul înscriind din nou din penalti, în minutul 68. Rennes s-a impus cu 3-2, dar în optimile Ligii Europa merge AC Milan, cu 5-3 scor general în cele două manşe, potrivit Sport.

Feyenoord, la egalitate cu AS Roma

Feyenoord şi AS Roma au terminat la egalitate, scor 1-1, în prima manşă a play-off-ului din Liga Europa. Feyenord – AS Roma 1-1 (1-0) Lukaku a fost eroul serii pentru AS Roma. A marcat golul egalizator cu o lovitură de cap în minutul 67, după ce gazdele au deschis scorul în minutele suplimentare de joc ale primei reprize, prin brazilianul Paixao. Ambele echipe au nimerit bara porţii adverse, într-un meci disputat, cu 5 cartonaşe galbene.

Liga Europa. Rezultate

Feyenoord Rotterdam – AS Roma 1-1 Au marcat: Igor Paixao 45+1, respectiv Romelu Lukaku 67. Galatasaray Istanbul – Sparta Praga 3-2 Au marcat: Kerem Demirbay 19, Ladislav Krejci II (autogol) 61, Mauro Icardi 90+1, respectiv Angelo Preciado 47, Jan Kuchta 65. Lukaku a marcat în 17 dintre ultimele sale 18 apariții în Europa League. Cartonaşe roşii: Victor Nelsson (Galatasaray) 62, Matej Rynes (Sparta) 80.

Şahtior Doneţk – Olympique Marseille 2-2, la Hamburg Au marcat: Nikola Matvienko 68, Eguinaldo 90+3, respectiv Pierre-Emerick Aubameyang 64, Iliman Ndiaye 90. Aubameyang este acum cel mai bun marcator al Europa League, după ce a egalat totalul de 30 de goluri al lui Radamel Falcao în competiție.

Young Boys Berna – Sporting Lisabona 1-3> Au marcat: Filip Ugrinic 42, respectiv Aurele Amenda (autogol) 31, Viktor Gyokeres 41 – penalty, Goncalo Inacio 48.Cartonaş roşu: Mohamed Camara (Young Boys) 89.AC Milan – Rennes 3-0Au marcat: Ruben Loftus-Cheek 32, 48, Rafael Leao 53.

Benfica Lisabona – Toulouse FC 2-1 Au marcat: Angel Di Maria 68 – penalty, 90+8 – penalty, respectiv Mikkel Desler 75.Cartonaş roşu: Christian Mawissa Elebi (Toulouse) 90+6.

RC Lens – SC Freiburg 0-0 Lens nu a reușit să înscrie pentru prima dată în 37 de meciuri pe teren propriu în competiția UEFA, de la înfrângerea cu 1-0 împotriva Lazio în primul tur al Cupei UEFA, în septembrie 1996.