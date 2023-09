Genoa, meci de excepție cu AS Roma. Echipa lui Gilardino s-a impus cu 4 – 1

Genoa a făcut un meci perfect cu AS Roma în etapa a șasea din Serie A, impunându-se în fața adversarilor cu scorul de 4 – 1. Echipa antrenată de Alberto Gilardino a avut un meci bun în defensivă, iar atacul a fost precis.

Primul gol al meciului a fost marcat în minutul cinci, prin Gudmundsson. În minutul 17, Roma a egalat prin Cristante. În minutul 45 Genoa a marcat încă un gol, intrând la pauză în avantaj.

Radu Drăgușin, fundașul român al celor de la Genoa, și-a făcut simțită prezența pe teren. El a avut intervenții bune atât în ofensivă cât și pe faza ofensivă. Internaționalul de 21 de ani a dat și o pasă de gol, în minutul 74, la 2-1. După un corner executat la colțul lung, Drăgușin a recentrat perfect, cu capul, în fața porții. Thorsby a reluat din prima și a făcut 3-1.

Pe primul loc în clasamentul din Serie A este Inter, cu 15 puncte, urmată de AC Milan, care are același punctaj. Juventus este pe locul trei, cu 13 puncte, iar pe poziția a patra se află Atalanta, cu 12 puncte. Napoli ocupă locul cinci, cu 11 puncte, iar Lecce și Fiorentina, cu același punctaj, ocupă pozițiile șase și șapte.

După victoria contra celor de la AS Roma, Genoa a ajuns pe locul 11 în Serie A, cu șapte puncte. Adversarii lor au rămas pe poziția 16, cu cinci puncte.

Prestația lui Drăgușin a fost notată de portalul SofaScore cu 7,5. Este una dintre cele mai bune note de pe teren și a doua cea mai bună de la Genoa.

Românul a ajuns la „Grifoni” de la Juventus. După ce a promovat din Serie B în Serie A, Radu Drăgușin spune că a căpătat mai multă forță. Chiar dacă este unul dintre cei mai buni de pe teren, românul consideră că mai are multe de învățat.

„Joc toate meciurile și vin dintr-un campionat în care am jucat mult. Am câștigat multă experiență și am devenit mai puternic, dar mai am multe de demonstrat”, a spus Radu Drăgușin, potrivit Calciomercato.