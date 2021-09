A murit actorul care seamănă cu Băsescu. Starul din serialul Seinfeld lasă o carieră uriașă și multă durere în urmă. FOTO

Basil Hoffman a rămas în memoria cinefililor mai ales pentru rolul din Hill Street Blues, dar și pentru apariția din Seinfeld. Vestea despre dispariția acestuia a fost confirmată de managerul său.

De-a lungul carierei, regretatul actor a fost apreciat de critici pentru următoarele roluri: Joshua Friendly în Santa Barbara, Simeon Trapp în Courage, New Hampshire, Principal Dingleman în Square Pegs și Ed Greenglass în Hill Street Blues.

Hoffman s-a format la Academia Americană de Artă Dramatică din New York după ce a obținut diploma în Economie la Universitatea Tulane. Originar din Houston, el apărut în reclame și în roluri mici înainte de a se muta la Hollywood.

A fost solicitat inclusiv în două filme premiate cu Oscar: Ordinary People și The Artist. Dintre serialele TV emblematice în care a jucat, amintim rolurile din Seinfeld, Columbo, Night Court, LA Law, Murder, She Wrote și The West Wing. A apărut, de asemenea, în Marcus Welby MD, The Waltons și Sandford and Son.

Ultimul film al lui Basil Hoffman

Totodată, acesta a jucat și în Lucky Louise, o comedie de lungmetraj axată pe un grup religios, care se află în postproducție, conform Variety. Hoffman a scris și cărți despre meseria sa și a fost cunoscut ca un profesor popular de actorie.

Edificatoare pentru această parte a carierei sale sunt cărțile Cold Reading și How to Be Good at It, Acting and How to Be Good at It. În 2008, el a călătorit la Beirut, în Liban, pentru a preda actorie și regie la Academie Libanaise des Beaux-Arts.

La acea vreme, a fost trimis de oficialii de la Casa Albă în calitate de trimis cultural al Departamentului de Stat al SUA. La puțin timp după confirmarea decesului, pe rețelele de socializare au fost transmise condoleanțe.

Sprijin moral pentru rudele îndoliate

Una dintre cele mai emoționante reacții a fost cea a lui Shaune Bordere: „Am pierdut astăzi un mare prieten. A fost extraordinar de bun și talentat. Ne va lipsi pentru mulți ani de acum încolo.″ Conform Daily Star, alt fan a distribuit un clip din Square Pegs și a scris: „Mare spectacol! RIP.″

„Seinfeld este un serial american de comedie, creat de Larry David și Jerry Seinfeld. Episodul pilot al serialului a fost transmis în 5 iulie 1989, serialul propriu-zis debutând în mai 1990.

Deși n-a avut succes imediat, popularitatea sa a crescut cu timpul, încetul cu încetul. Ultimul episod a fost difuzat la 14 mai 1998. Actorii principali ai producției au fost Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Michael Richards și Julia Louis-Dreyfus″, se arată pe ro.wikipedia.org.