Hollywood-ul e în alertă maximă. O actriță dintr-un serial celebru a dispărut fără urmă. Prietenii sunt foarte îngrijorați

Actrița Tanya Fear, cunoscută și sub numele de Tanyaradzwa, a avut un rol în Doctor Who în anul 2018. Ea locuiește de atunci în Los Angeles, iar dispariția sa a fost semnalată în urmă cu câteva zile, pe 9 septembrie. Tanya este cunoscută publicului britanic pentru rolul Dr. Jade McIntyre din Doctor Who, după cum relatează Daily mail online.

Cei care au remarcat dispariția sa au fost prietenii care nu au mai reușit să o contacteze. Ea a fost observată ulrima oară în zona Hollywood Bowl din Los Angeles joi, 9 septembrie.

Un prieten de-al Tanyei a postat un mesaj pe Twitter, cerând ajutorul pentru găsirea acesteia.

„Prietena mea Tanya a dispărut în zona LA/Hollywood Bowl. Nu a mai fost văzută din 9 septembrie 2021. Dacă cineva are informații utile, vă rugăm să sunați la (626)-232-8616 #FindTanyaFear. Ar aprecia dacă cei care se află în zonă sau care au acces în acea zonă RT”, a scris acesta.

Fanii serialului cer ajutor pentru găsirea actriței

Un alt utilizator, care s-a prezentat drept vărul actriței a postat un alt mesaj în care arată că familia este îngrijorată după dispariția acesteia.

„Vă rugăm să vă rugăm să împărtășiți dacă aveți reciproc în zona LA/Hollywood bowl. Verișoara mea a dispărut, nu are familie în SUA și suntem cu toții foarte îngrijorați”.

Anunțul privind dispariția Tanyei Fear a fost publicat și pe contul de Twitter al fanilor serialului Doctor Who:

„Alertă de persoană dispărută: Tanya Fear, care a jucat Jade în „Arachnids In The UK a dispărut pe 9/9/2021. [cu mulțumiri lui @BAdWilf pentru informații]”.

Ultimul mesaj al Tanyei Fear de pe rețelele de socializare

Tanya a fost crescută la Londra, iar în prezent locuiește în Los Angeles. Ea este descrisă ca având 1,65 metri, 40 de kilograme, ochi căprui și păr negru afro, creț și ondulat.

Ultima sa postare pe Twitter datează din 30 august, când a distribuit o fotografie de la un spectacol de stand-up comedy:

„Primul meu spectacol @hahacafecomedy a fost ATÂT DE DISTRACTIV! Încă nu-mi vine să cred că am ajuns să împart scena cu LEGENDE! Mai multe vor urma, iubito!!!!”