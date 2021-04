România a trecut în 2020 prin cel mai prost an din istorie în privința natalității. Au fost înregistrate recorduri negative în foarte multe localități, iar una dintre explicații se poate regăsi în pandemia de coronavirus care a început să-și arate colții în luna martie a anului trecut.

Statistica arată însă că există și excepții, de localități care au avut o rată impresionantă a natalității. Un exemplu este comuna Slobozia Bradului, din județul Vrancea. Anul trecut, aici s-au născut 305 copii. Un număr ce este cu adevărat impresionant, mai ales dacă este comparat cu cel al nașterilor din Focșani, orașul resedință al județului. Și unde au fost consemnate 263 de nasteri. Față de Slobozia Bradului, Focșani are o populație de aproximativ 10 ori mai numeroasă.

La nivel național media natalității a scăzut la cote dramatice în 2020

Pe de altă parte, la nivelul țării, media de vârstă a femeilor care devin mame pentru prima dată este de 28-30 de ani. În localitatea Slobozia Bradului, ea este de 20 de ai, conform Digi 24.

Comuna are o populație de 9.000 de locuitori, iar 90% sunt romi care îmbrățișează convingerile unui cult religios ce interzice cu desăvârșire orice metodă contraceptivă.

„Eu, la 22 de ani, am doi copii şi îmi vine al treilea”

Suntem pocăiţi. Şi eu sunt pocăit penticostal. Şi alţii au câte 9, 10, chiar 12 copii. Eu am 7 copii, dintre care am şase însuraţi şi măritate. Am 4 fete şi 3 băieţi. Am 20 de nepoţi la 3 fete şi la 3 băieţi”

„Eu am 35 de ani și cinci copii. Aşa este aici la noi, în Slobozia Bradului, foarte mulţi copii.”

„Eu, la 22 de ani, am doi copii şi îmi vine al treilea”. Au spus trei dintre localnici pentru sursa citată.

„Am nepoţi… Am de la un băiat 4, de la alt băiat încă 4, de la o fată 3, de la altă noră 3, de la altă fată încă 3… 17, mulţumim lui Dumnezeu!”. „Am 6 copii, 8 nepoţi. Sunt bine, sănătoşi. Mulţumim Domnului”. Au afirmat două dintre locuitoarele localității.