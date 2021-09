Tragedie imensă în lumea artistică! A murit un celebru actor. Nu a mai putut urca pe scenă FOTO

Tragedie imensă în lumea artistică! Actorul John Challis a decedat. Starul din Only Fools and Horses a murit, duminică, la vârsta de 79 de ani, după o „lungă luptă cu cancerul”. Artistul a jucat și în continuarea/spin-off-ul său The Green Green Grass (2005-2009), și a pus în lumină personajul Monty Staines, începând cu seria a șaptea în serialul ITV Benidorm, din 2015 până în 2018.

Actorul John Challis a murit. Familia anunță un tribut

Decesul a fost confirmat, duminică dimineață, de familia actorului. Starul din Only Fools and Horses, cunoscut mai ales pentru rolul lui Boycie, a murit în urma unei lupte cu cancerul.

„Cu inimile îndurerate, vă aducem o veste atât de tristă. Dragul nostru prieten și al vostru, John Challis, a murit liniștit, în somn, după o lungă luptă cu cancerul”, a anunțat familia actorului, precizând că acesta va fi „mereu iubit pentru că l-a jucat pe «Boycie»”.

„El lasă o moștenire mare în urmă, care va continua să aducă plăcere și zâmbete mulți ani de acum încolo”, au mai transmis membrii familiei, într-o declarație înaintată presei internaționale, precizând că doresc intimitate în acest moment nefericit.

Familia a mai anunțat că, în viitorul apropiat, va organiza o ceremonie prin care să-i aducă un tribut actorului John Challis, pentru a-i „sărbători viața”.

Cine a fost John Challis. „Un om cu adevărat drăguț, decent și onorabil”

La începutul lunii septembrie, actorul John Challis și-a anulat un turneu din cauza stării precare de sănătate, după doar un singur spectacol. Actorul a fost diagnosticat cu cancer în urmă cu doi ani de zile.

Este foarte cunoscut pentru rolul său din Only Fools and Horses, Boycie, pe care l-a jucat din anul 1981 până în 2003, alături de David Jason și Nicholas Lyndhurst. Actorul s-a mai făcut remarcat și în The Green Green Grass și Benidorm.

După aflarea veștii morții sale, omagiile pentru regretatul John Challis au început să curgă. Sheila Ferguson, prietenă a lui John Challis a scris: „Mă așteptam la acest lucru de câteva zile. Cu mare tristețe, vă spun că dragul meu prieten, John Challis (Boycie din OFAH), tocmai a murit. Am luat legătura cu soția lui, Carol, care este evident că are inima frântă, la fel ca și mine. Multă dragoste, Sxx”.

Tony Shepherd, cunoscut în industria radio, a notat: „Ah… Acum este foarte trist. Odihnește-te în pace, Boycie”.

John Nichol, un alt prieten al actorului, a transmis: „Sunt cu adevărat întristat să aflu că prietenul meu John Challis @BeingBoycie a murit. A fost un om cu adevărat drăguț, decent și onorabil și un mare susținător al RAF și al @Memorial_theFew în special. Transmitem dragoste pentru Carol & familia sa. RIP John”.

John Challis Carol Davies s-au căsătorit în anul 1995, potrivit express.co.uk.