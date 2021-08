A murit omul care l-a făcut superstar pe Michael Jackson.  Și Barbra Streisand, Paul McCartney și Rolling Stones.au lucrat cu el

Trista veste a fost confirmată de soția sa Lynda. Nu s-a anunțat cauza morții, dar se știa că Yetnikoff suferea de mai mulți ani de boli grave.

Yetnikoff, care pe 11 august ar fi împlinit 88 de ani, a fost președinte și CEO al CBS Records între 1975 și 1990, o perioadă în care această casă de discuri colabora cu superstaruri precum Michael Jackson, Bruce Springsteen, Billy Joel, Barbra Streisand, Paul McCartney și Rolling Stones.

O copilărie „extrem de dureroasă”

Născut în 1933 într-o zonă preponderent evreiască din Brooklyn, Yetnikoff a povestit că a avut o copilărie drept „extrem de dureroasă” ca urmare a abuzurilor tatălui său. „Mă lovea cu piciorul pe stradă de când aveam cinci ani”, a rememorast peste ani Yetnikoff într-un interviu acordat New York Times. „Credeam că este normal. Totuși, nu este normal să-ți dai copilul cu capul de pereți. ”

În ciouda problemelor de acasă, Yetnikoff a absolvit liceul tehnic din Brooklyn, colegiul din Brooklyn, apoi facultatea de drept a Unioversității Columbia, unde a fost redactor la Columbia Law Review.

După absolvire, a slujit în armata SUA în Germania de Vest din 1956 până în 1958, la apogeul Războiului Rece. După eliberare, Yetnikoff a fost angajat de firma de avocatură Rosenman, Colin, Kaye, Petschek și Freund, care reprezenta CBS.

Un „dur” al indistriei muzicii

Yetnikoff s-a alăturat CBS Records în 1961 ca avocat intern. El a jucat un rol esențial, împreună cu Harvey Schein, în formarea CBS / Sony, o societate mixtă japoneză care a devenit extrem de profitabilă sub Akio Morita și Norio Ohga și a ajutat la achiziționarea CBS de către Sony în 1988. Yetnikoff a fost numit apoi CBS Records Președinte internațional, un post pe care l-a ocupat din 1971 până în 1975, crescând în mod substanțial operațiunile de peste mări ale companiei. În 1975, Paley l-a numit președinte / CEO al CBS Records .

Sub uriașul și controversatul Yetnikoff, CBS Records și-a pus ochii pe rivalii săi, în special pe Warner Bros. Records, bazată pe coasta de vest, reușind să-i îndepărteze pe James Taylor și Paul McCartney de la Warner și, respectiv, de la Capitol / EMI (șeful Warner, Mo Ostin, a ripostat prin luarea lui Paul Simon de la CBS). Sub Yetnikoff, McCartney a colaborat cu Stevie Wonder la hitul din 1982 „Ebony and Ivory”, de pe albumul „Tug of War” al lui Macca și cu Michael Jackson la „The Girl Is Mine”, din „Thriller”.

Pentru a înțelege cât de puternic era Yetnikoff în industria discurilor, trebuie spus c ă petrecerea sa de 50 de ani, în 1983, au venit staruri precum Mick Jagger, Billy Joel, Christie Brinkley și Ahmet Ertegun.

etnikoff a fost muncit din greu și a obținut pentru companie profituri stratosferice. De asemenea, a câștigat notorietate pentru că a rupt barierele de culoare și a forțat MTV să interpreteze „Billie Jean” a lui Michael Jackson, amenințându-i că îi va reține pe toți ceilalți artiști ai săi dacă rețeaua de muzică în devenire refuză să se conformeze.

În timp ce era la conducerea CBS, Jackson – cu care avea contract ca artist solo a vândut peste 40 de milioane de exemplare din „Thriller”, în timp ce „I Am” de la Earth, Wind & Fire și „Born in the USA” al lui Springsteen au vândutfiecare peste 20 de milioane de discuri.

La Premiile Grammy din 1984, Jackson l-a chemat pe Yetnikoff pe podium, spunând că este „cel mai bun președinte al unei case de discuri din lume”. Și Streisand a înregistrat cel mai vândut album al său sub bagheta lui Yetnikoff, cu „Guilty” din 1980.

Yetnikoff a contribuit, de asemenea, la lansarea carierei noilor artiști precum Cyndi Lauper (la CBS Portrait), „Weird Al” Yankovic (la Scott Brothers Records de la CBS) și Gloria Estefan.

Cunoscut ca un puternic avocat al artiștilor, Yetnikoff a mers frecvent să se bată pentru clienții săi.

Dar Yetnikoff a construit și relația CBS cu Sony la începutul carierei sale și a jucat un rol esențial în vânzarea companiei gigantului japonez de electronică pentru 2 miliarde de dolari în 1988.

Odată cu aceasta, el ar fi semnat două contract pe un an care au inclus un bonus de 20 de milioane de dolari. După ce l-a angajat pe bunul său prieten și protejat Tommy Mottola în funcția de președinte al operațiunilor interne, Yetnikoff a demisiona din companie în 1990, învinuindu-i atât pe Mottola, cât și pe avocatul Allen Grubman, doi foști asociați apropiați, că l-au subminat în fața japonezilor, notează variety.com.