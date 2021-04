A murit Nelu Ploieşteanu. Regretatul artist a decedat vineri dimineaţă, în jur de ora 01. Artistul se afla internat la Spitalul Floreasca din Bucuresti, dupa ce a contactat noul coronavirus.

De-a lungul carierei fulminante a strâns o mică avere. Iar marele artist a avut a avut grijă să împartă banii pe care i-a făcut din muzică, familiei sale.

Cum a împărţit banii Nelu Ploieşteanu

Nelu Ploieştenu a declara nu demult că a împărţit banii egal copiilor săi. În urmă cu câțiva ani, aflat la un post de televiziune , artistul a mărturisit că și-a făcut testamentul.

Pentru a nu exista discuţii în familia sa, artistul şi-a împărţit averea în mod egal copiilor săi. Şi explică de ce a procedat aşa: „Stiţi de ce? Pentru că eu nu am avut nimic de la părinţii mei, n-am avut cu cine să mă cert pe avere”.

„Patru fete i-a dat Dumnezeu şi un băiat, cinci bucurii fără de care maestrul n-ar fi fost la fel de bogat. Am stat şi am vorbit şi nu ştii ce-ţi oferă viaţa pe parcurs şi trebuie să aibă şi el sprijin de la cineva”, spunea Elena, soţia celebrului lăutar.

A murit Nelu Ploieşteanu: Ce spune Elena Ploiesteanu

De când s-a născut, Mihăită a suferit de o boală incurabilă, dar copilul n-a fost niciodată o povară pentru el sau pentru sotia lui: „Eu pot în continuare, mie nu-mi este greu şi nu-mi plâng de milă”, mai povestea Elena Ploiesteanu.

„Domnul doctor Stanciu care este al doilea Dumnezeu pentru copilul meu, este medicul care îl îngrijeşte de 15 ani. Am avut şansa să cânt la milionari care erau mai suparăți decât mine. Ce faci cu banii, dacă n-ai sănătate? Ce faci cu ei? Am cerut o ţigară la unu’ si nu mi-a dat. Eu nu uit de unde am plecat, dau pentru că şi eu am fost foarte, foarte amărât…”, povestea Nelu Ploiesteanu.

Ce a declarat Carmen Harra despre Nelu Ploieşteanu

Carmen Harra a vorbit despre Nelu Ploieșteanu atunci când era deja intubat după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2.

„În codul lui nu există energia să îl treacă de această vârstă. Codificarea lui este 7. Câți ani are? 70. Din nou trece printr-o cumpănă foarte mare, putem doar să ne rugăm. Longevitatea lui nu bate de 70 și ceva de ani. În codul lui nu există energia să îl treacă de această vârstă. Sper că el să treacă peste această cumpănă”, dar mă îndoiesc a declarat Carmen Harra în cadrul emisiunii Exclusiv VIP.