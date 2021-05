Ion Dichiseanu era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitală. Actorul, în vârstă de 87 de ani, a fost infectat cu o bacterie periculoasă.

Cine a fost Ion Dichiseanu

Ion Dichiseanu s-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959.

Este cunoscut datorită activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic.

Chinul trăit de Ion Dichiseanu în ultimele luni

Ioana Dichiseanu a vorbit de curând despre starea de sănătate a tatălui ei și mai ales de la ce au pornit problemele de sănătate care îl țin la pat pe Ion Dichiseanu de trei luni.

“În fiecare zi sun, cred că bietul personal medical de acolo s-a săturat să îmi audă vocea, să spun că sunt eu și cum se mai simte tata. Sunt zile bune, zile mai puțin bune, dar important este că e într-o stare stabilă și ne rugăm la Dumnezeu ca recuperarea să fie cât mai rapidă.

Maestrul Ion Dichiseanu a mărturisit la „De-a Viața Ascunselea” că filmul „Dincolo de Barieră”, în care a avut unul dintre cele mai importante roluri, a fost un film-șansă pentru el.

”A fost un film care a deschis un drum. În teatru am demonstrat, dar în film până atunci nu avusesem roluri. Până în ’64 când am avut acest rol și am avut întâlnirea cu Francisc Munteanu.. nu pot să uit întâlnirea cu el. Dădeam o probă de film, el nu mă văzuse, pe urmă ne-am împrietenit. Și îmi zice „ia spune tu replicile astea”. M-a plăcut și apoi a urmat colaborarea cu el”, a povestit actorul, notează Antena 3.