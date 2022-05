A murit faimoasa mezzosoprană Teresa Berganza: „Era cea mai mare Carmen a operei”. Mesajul lui Placido Domingo

Mezzosoprana spaniolă Teresa Berganza a decedat, vineri, la Madrid, la vârsta de 89 de ani. Herbert von Karajan declarase de mai multe ori că „era cea mai mare Carmen a operei„.

„Vocea ei, eleganţa ei, arta ei ne vor însoţi pentru totdeauna”, a scris pe Twitter premierul spaniol Pedro Sanchez

Tenorul José Carreras, pe Twitter, i-a spus „adio neuitatei mezzosprane spaniole”. Placido Domingo a publicat patru fotografii cu ea pe scenă: „A fost o cântăreaţă şi artistă minunată, un mare om şi mai ales o prietenă şi o colegă”.

O altă vedetă, Karine Deshayes, a declarat că: „Mult iubită şi respectată interpretă a operelor lui Rossini şi Mozart. Abordabilă atât profesional, cât şi în afara scenei şi a ştiut să-şi gestioneze cariera fără a arde etape”.

Teresa Berganza s-a născut pe 16 martie 1935 la Madrid. Pianul a fost prima ei pasiune, dar a urmat și Conservatorul din Barcelona. Artista s-a făcut remarcată la Festivalul d’Aix-en-Provence în „Cosi Fan Tutte” de Mozart cu interpretarea Dorabella. Artista a cântat alături de cei mai mari dirijori din lume, inclusiv lângă maestrul austriac Herbert von Karajan.

În 1989, Teresa Berganza, Barbara Hendricks, Ruggero Raimondi şi Placido Domingo și-au făcut simțită prezența la concertul de inaugurare a comemorărilor, pe 13 iulie, la Opéra-Bastille. Aceasta a interpretat ariile din „Carmen” de Georges Bizet, care în timpul vieţii i-au adus doar aplauze.

„În cea mai mare parte, cântă exact ceea ce este scris, cu o intonație perfectă și un ritm precis”, scria Harold C. Schonberg de la The New York Times într-o recenzie a interpretării dnei Berganza în „La Cenerentola” de Rossini la Opera din San Francisco în 1969. El a lăudat-o ca fiind „una dintre cele mai talentate cântărețe de coloratură”.

Și criticul Donal Henahan de la Times a scris: „Vocea lui Berganza, care a fost întotdeauna o minune de suplețe și de strălucire întunecată, a devenit acum, dacă nu cumva, mai robustă și mai dramatică.”