Domnul Sandu, „bunicul” lui Mircea Bravo, a murit. Acesta era cunoscut de toată România pentru rolul soțului lui Tanti Lenuța pe care îl interpreta în filmulețele celebrului vlogger. Anunțul decesului a fost făcut chiar de Mircea Bravo, pe canalul său de YouTube.

„Ne pare rău să vă anunțăm că domnul Sandu a murit aseară la vârsta de 80 de ani. Tot timpul era pus pe glume și credem că și-ar dori și acum să fim veseli și să ne bucurăm de clipurile în care a jucat. Odihnească-se în pace!” – a scris vloggerul la descrierea clipului postat joi seară pe YouTube.



Fenomenul Mircea Bravo

Mircea Bravo este unul dintre cei mai populari și iubiți creator de conținut din mediul online românesc. Filmulețele sale, care surprind o gamă largă de aspect din viața de zi cu zi, au ajus să facă milioane de vizualizări pe YouTube.

„Am început acest proiect într-o zi de 16 octombrie, în 2014, eram convins încă de atunci că voi reuşi. Într-o primă fază, timp de un an, am fost ceva mai agresiv, am mers pe farse pentru a deveni cunoscut. Am apelat la fel de fel de scene care au provocat discuţii vii în mediul online: am intrat într-un mall îmbrăcat în scutece, am făcut farse cu poliţişti, preoţi sau taximetrişti. Într-o zi am fost şi bătut de un om căruia i-am făcut o farsă. În timp am ajuns să fiu cunoscut de poliţiştii din toată ţara, pentru că au fost anunţaţi să nu cadă în plasa mea”, povestea Mircea Bravo, în urmă cu ceva timp, într-un interviu.

„Ai mei erau disperaţi, ei erau convinşi că voi deveni avocat, că voi fi o persoană sobră, dar s-a întâmplat cu totul altfel. Tot pe atunci, tata mi-a povestit că mama plângea fiindcă o făceam de ruşine şi că nici nu-i mai putea să iasă din casă de jenă. Culmea e că acum, după ce am renunţat la farse şi am abrodat alt stil de comedie, amândoi sunt mândri de mine. Au înţeles şi ei că asta îmi doresc să fac şi au văzut că în felul ăsta m-am realizat şi pe plan financiar. Şi chiar au început să-mi aprecieze materialele, acum sunt şi ei printre cei peste un milion de fani”, a mai spus Mircea Bravo.