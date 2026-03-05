A murit Antonio Lobo Antunes, scriitorul portughez care vorbea cu admirație despre Brâncuși. S-a luptat cu trei tipuri de cancer

Antonio Lobo Antunes, unul dintre cei mai importanți scriitori portughezi, a încetat din viață. Vestea a fost confirmată de editura sa, grupul LeYa. De-a lungul anilor, scriitorul a fost considerat un posibil candidat la Premiul Nobel pentru Literatură.

Opera sa a fost tradusă în numeroase limbi și a ajuns la cititorii din întreaga lume.

„Decesul său este confirmat. Vom publica un mesaj de condoleanţe”, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a editurii, care i-a publicat ultimul roman în 2022.

Căsătorit de două ori și tată a trei fiice, acesta reușise să învingă trei tipuri de cancer. În ciuda problemelor de sănătate, a continuat să scrie constant, publicând în medie câte un roman pe an. În ultimii ani însă, nu a mai lansat volume noi.

Potrivit unui jurnalist care a realizat mai multe interviuri cu el, romancierul ar fi suferit de o formă de demență. Informația nu a fost însă confirmată niciodată de apropiații săi.

Antonio Lobo Antunes s-a născut în 1942, la Lisabona, într-o familie din marea burghezie portugheză. La începutul anilor ’70 a fost trimis ca medic militar în Angola, în timpul războiului colonial.

După întoarcerea în Portugalia a lucrat ca psihiatru într-un spital din capitală. Succesul literar a venit rapid, încă de la al doilea roman, „Os Cus de Judas” (1979), construit ca monolog al unui bărbat întors din război. Din 1985 a renunțat la medicină pentru a se dedica exclusiv scrisului.

Cărțile sale explorează, adesea cu ironie și luciditate, conflictele interioare ale societății portugheze. Personajele sale reflectă traumele lăsate de deceniile de dictatură și de schimbările care au urmat după instaurarea democrației în urma Revoluția Garoafelor. Aceste teme sunt vizibile mai ales în romanul „Manualul inchizitorilor” (1996), una dintre lucrările sale cele mai apreciate.

Autor a aproximativ 30 de romane și a mai multor volume de cronici de presă, scriitorul a primit în 2007 Premiul Camões, cea mai importantă distincție literară din spațiul de limbă portugheză.

Antonio Lobo Antunes s-a aflat în mai 2018 la București. Atunci a vorbit despre întâlnirea sa cu literatura română și despre admirația pentru operele lui Constantin Brâncuși, în fața cărora spunea că rămâne uimit.

Scriitorul a amintit și de legătura specială cu România, țară care i-a oferit distincții și recunoaștere, dar și despre rolul literaturii în înțelegerea traumelor provocate de dictaturi.