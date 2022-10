A murit Angela Lansbury, o legendă a cinematografiei. Vedeta serialului „Verdict: Crimă!” avea 96 de ani

Angela Lansbury a petrecut 80 de ani din viața sa pe scenă, în diferite spectacole de teatru sau televiziune, având și o carieră prodigioasă în lumea filmului.

A murit Angela Lansbury

Actrița americană se năștea la Londra în anul 1925, fiind printre ultimele vedete ale Epocii de Aur din cinematografia de la Hollywood.

Actrița s-a mutat ulterior în New York, unde a frecventat cursurile Feagin School of Dramatic Art. Primul său rol, acela de menajeră, l-a interpretat în filmul Gaslight, produs în 1944.

Angela Lansbury a fost nominalizată de trei ori la Oscar, cu rolurile din filmele „Lumina de gaz/ Gaslight”, „Portretul lui Dorian Grey/ The Picture of Dorian Grey” şi „Candidatul manciurian/ The Manchurian Candidate”. Ea a primit inclusiv un Oscar onorific în anul 2014. Mai mult, renumita actriţă a deținut şase Globuri de Aur, fiind nominalizată de 15 ori la premiile Primetime Emmy.

De altfel, tot marți, cinematografia românească a pierdut un nume foarte important

Doliu în teatrul și cinematografia din România. A murit actorul Doru Ana. Celebrul actor de teatru și film și profesor universitar Doru Ana a încetat din viață, la vârsta de 68 de ani. Doru Ana a murit la vârsta de 68 de ani, în noaptea de luni spre marți, 11 octombrie. Anunțul decesului cunoscutului actor a fost făcut în această noapte de Casa de Producție a Televiziunii Române.

Actorul Doru Ana a fost absolvent I.A.T.C. 1980 la Clasa Prof.univ. Olga Tudorache, Florin Zamfirescu. Ca actor de teatru a interpretat peste 50 de roluri, de la Bufonul Tocilă din comedia „Cum vă place” de W. Shakespeare, până la „Stalin” din drama Stalin si Bufonul, de G. Aleende, sau de la Cebutakin din „Trei surori” de Cehov la Zaharia Trahanache din „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale.

Activitatea teatrala s-a desfășurat pe scenele teatrelor Bulandra, Comedie, National, Creanga, sau în teatrele din ţară: Braşov, Sibiu, Ploiesti. Recent, a jucat rolului Traian Dincă în serialul „Adela”, de la Antena 1, și pe Dan Lăzărescu, din serialul anterior, „Fructul oprit”. Doru Ana era prof. univ. dr. al U.N.A.T.C – I.L. Caragiale.

Roluri remarcabile de-a lungul carierei

Doru Ana a jucat în roluri importante precum în La drum cu tata (2016), Ultima zi (2016), Umbre (2014), Carmen (2013), Câinele Japonez (2013), După dealuri (2012), Pariu cu viața (2011), Visul lui Adalbert (2011), Cealaltă Irina (2009), Medalia de onoare (2009), Nunta mută (2008), Schimb valutar (2008), 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (2007), Moartea domnului Lăzărescu (2005), Hacker (2004), Occident (2002), Marfa și banii (2001), Terminus paradis (1998), Undeva în Est (1991), Primăvara bobocilor (1985).

„Astăzi, unul din profesorii mei de la clasa de actorie, a plecat într-o stea. Actorul DORU ANA. Dumnezeu să îl odihnească!”, a fost mesajul actriței Medeea Marinescu. Și actorul Silviu Mircescu a reacționat; „Ați plecat discret, domn’ profesor. Dumnezeu să vă odihnească în pace!”, a scris actorul Silviu Mircescu.

„Un om cu o căldură imensa. Cu un har de a povesti de nici filmele nu puteau reda. O voce care faăea toti pereții facultății sa vibreze. Un Trahanache veritabil. Un om. Un mare om. Drum bun, domn profesor! Dumnezeu sa il odihneasca!”, a postat Mihnea Niculescu pe paginile de socializare.