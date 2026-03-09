A murit actrița Jennifer Runyon a murit, devenită celebră cu rolul din „Ghostbusters”

Actrița Jennifer Runyon, cunoscută publicului din filme și seriale precum Ghostbusters (1984), Charles in Charge și A Very Brady Christmas (1988), a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat familia sa pe Facebook.

„Vinerea trecută seara, draga noastră Jennifer a încetat din viață. A fost o călătorie lungă și dificilă, încheiată înconjurată de familie”, au transmis apropiații actriței.

Familia a adăugat că Jennifer Runyon va fi mereu amintită pentru dragostea ei pentru viață și pentru devotamentul față de familie și prieteni. „Știu că de sus se uită la noi cu zâmbetul ei frumos. Odihnească-se în pace, Jenn”, se arată în mesaj.

Deși familia nu a oferit o cauză oficială a decesului, potrivit informațiilor oferite de Erin Murphy, colega și prietena apropiată a lui Runyon din serialul Bewitched, actrița se lupta cu cancerul.

„Este atât de trist să anunț că prietena mea Jennifer Runyon Corman a trecut la cele veșnice după o luptă scurtă cu cancerul. Unele persoane știi că vor rămâne prieteni pentru totdeauna înainte să le întâlnești. Ea a fost o doamnă specială”, a scris Murphy pe rețelele sociale.

Jennifer Runyon a fost cunoscută pentru rolurile sale din filme și seriale americane din anii ’80 și ’90. Ea a interpretat rolul lui Gwendolyn Pierce în sitcomul Charles in Charge și pe Cindy Brady în filmul de Crăciun A Very Brady Christmas (1988).

De asemenea, publicul o va reține pentru apariția sa în clasicul Ghostbusters (1984), alături de Bill Murray, într-o scenă memorabilă care a rămas emblematică pentru fani.

Pe lângă aceste producții, actrița a mai jucat în filme precum Up the Creek (1984) și a apărut în documentarul Ghostheads (2016), care a explorat impactul cultural al francizei Ghostbusters. Runyon a fost apreciată nu doar pentru talentul actoricesc, ci și pentru carisma și naturalețea cu care interacționa cu colegii și publicul.

Vestea morții sale a fost primită cu tristețe de fani și colegi de breaslă. Aceștia au spus că Jennifer Runyon va rămâne o figură luminoasă în cinematografia americană, o persoană care a adus bucurie atât pe ecran, cât și în viața celor apropiați.