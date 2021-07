Totul a început când britanica le-a spus șefilor ei că are cancer și are nevoie de o intervenție chirurgicală la plămâni.

Apoi a forțat nota, susținând că tratamentul nu a funcționat și are nevoie de chimioterapie, așa că va trebui să-și ia liber.

În ianuarie 2017, Hunter s-a ras în cap și le-a transmis colegilor că are patru tumori pe creier și că va muri în cel mult 18 luni.

Minciuni în serie

Tânăra mamă a încercat să se folosească de pretinsa sa boală pentru a bloa acțiunile în justiție introduse pentru restanțele pe care le avea la chirie și evacuare.

Dornică să se bucure de o viață de lux, Stephanie Hunter le-a spus colegilor și apropiaților că vrea să facă o „ultimă” călătorie la Disneyland împreună cu cei trei copii ai ei. Profund impresionați. oamenii au ajutat-o să strângă 10.446 de lire sterline, bani suficienți pentru o călătorie la Paris cu clasa I, cazare și masă de trei stele.

Și-a păcălit chiar și soțul

Tânăra și-a păcălit chiar și soțul, oe care la dus la o casă de pompe funebre pentru a aranja toate detaliile înmormântării ei.

Minciunile au început, însă, să iasă la iveală când serviciile sociale au fost contactate în legătură cu cei trei copii. Încercarea ei de a obține o confirmare medicală a bolii au eșuat și plățile au fost oprită.

Minciunile i-au destrămat familia

Adusă în fața justiției, Stephanie Hunter a recunoscut frauda și încercările de a împiedica cursul anchetei. Ea a spus că a inventat minciuna pentru a obține „atenție și simpatie”. În ciuda lacrimilor vărsate, Hunter a primit o perdeapsă de 15 luni de închisoare, Mai mult, familia i s-a destrămat. „Ca urmare a minciunilor, soțul a părăsit casa familiei. Simte o mare rușine pentru cele întâmplate. Acum are datorii. Viața sa de familie a fost spulberată ca urmare a minciunilor fostei sale soții”, a declarat procurorul David Godfrey citat de The Sun.