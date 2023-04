A început isteria prețului cireșelor. Cât costă în aprilie 2023 un kilogram de cireșe… de mai

Marius Roman, un expert în pomicultură și inginer, a declarat că prețul cireșelor va crește considerabil în 2023. Aceste fructe vor apărea pe rafturile supermarketurilor și în piețe în luna mai, dar puțini își vor permite să le cumpere.

Românii așteaptă ca cireșele să apară pe rafturile supermarketurilor și în piețe, dar Marius Roman, un expert în pomicultură și inginer, a declarat că prețul acestora va crește considerabil în această primăvară și vară. El a mai spus că cireșele din Grecia vor fi puse la vânzare după 15 mai, iar cele românești după 20 mai.

„Anul acesta se pare că pomii pornesc un pic mai greu în vegetație, ceea ce nu este de rău deloc, în sensul că lunile februarie și martie au fost un pic mai reci. Ne avantajează pentru că, pornind mai târziu în vegetație, înfloresc mai târziu și astfel avem speranța că nu vom fi afectați de înghețurile târzii de primăvară”, spune Marius Roman, un expert în pomicultură și inginer. „S-ar putea să existe cireșe românești care să ajungă pe masa românilor chiar și un pic mai devreme. Sunt anumite regiuni ale țării, mai ales în mod special în sudul extrem, unde cultivatorii din zona respectivă pot ieși chiar și 10-15 mai, dar asta depinde foarte mult și de condițiile climatice pe care le vom avea în luna aprilie, adică temperaturile care vor fi în luna aprilie și bineînțeles în prima parte a lunii mai”, spune specialistul.

El a mai spus că cireșe vor fi vândute în jurul sumei de 15 lei în fermele pomicole.

„Prețul corect pentru cireșe în 2023 la poarta fermei ar trebui să fie în jur de 15 lei per kilogram, pentru că discutăm de soiuri care la început se vor valorifica la un preț mai ridicat, deoarece și productivitatea pe aceste soiuri este mai mică. Și la un moment dat noi o să valorificăm fructe chiar și cu 6-7 lei kilogramul la poarta fermei, în mijlocul sezonului, când există, să zicem, o ofertă foarte mare pe piață”, a explicat inginerul.

Un kilogram de cireșe va costa 30 de lei

Expertul în pomicultură a mai declarat că un kilogram de cireșe în piețe și supermarketuri ar putea ajunge la 30 de lei, dar că acesta nu va fi prețul producătorului.

„Din experiența pe care o am în decursul timpului, tot ceea ce am vândut ca și fructe în sistem angro, niciodată nu am vândut peste 15 lei kilogramul, chiar dacă vorbim de soiuri extratimpurii și când vorbim de soiuri medii și târzii, prețul a fost undeva cam între 6 și 10 lei per kilogram. Deci cam așa o să fie și anul acesta, de la ferme fructele în sistem angro vor pleca undeva între, să zicem, 7-8 lei kilogramul minim și maxim în jur de 15 lei. În rest dacă în piață va fi 30 de lei kilogramul de cireșe românești mai mult mai sigur nu este prețul producătorului”, a precizat Marius Roman, citat de Antena 3 CNN.