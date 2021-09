A fost luat prizonier Nicușor Dan? Primarul general ar fugi mâncând pământul, dar nu poate

Laura Vicol, deputat PSD, a afirmat că Nicușor Dan, primar general al Capitalei, ar vrea să demisioneze. Asta intenționează de mai multă vreme, dar nu este lăsat de oamenii din anturajul său.

Declarații incendiare despre primarul general, Nicușor Dan

„Am auzit că și-a scris demisia de vreo 5 ori. Am și eu prieteni acolo în primărie care mi-au povestit. I-o rupe cineva, i-o rupe. Omul și-a asumat, nu face față, lasă-l să plece. Tot respectul pentru domnul Nicușor Dan pentru această atitudine, pe cuvântul meu, și nu vorbesc sarcastic. Bravo lui. Și-a asumat că nu poate să o facă, de patru ori sau de cinci ori și-a scris-o.

Și-a scris-o pe hârtii, i s-a rupt hârtia, spre deosebire de altă zburătoare care nu înțelege că locul ei nu este acolo. Sunt diferențe extrem de mari între oamenii care nu pot, dar unii își asumă, alții nu”, a spus Laura Vicol.

Critici dure au fost îndreptate în această săptămână, spre Nicușor Dan, dinspre Rareș Bogdan. Care i-a reproșat managerului general gestionarea catastrofală a Bucureștiului.

Critici venite și de la Rareș Bogdan

„Apropo de alegerile locale, eu am participat și în emisiuni și am susținut candidatul la Primăria Capitalei, chiar dacă nu era membru PNL. L-am tot auzit în campanie vorbind despre caracatițe, despre pânze de păianjen care nenorocesc Bucureștiul și bugetul public, despre corupții din fruntea direcțiilor din primărie și din poliția locală. Dar a trecut un an de la alegerile locale și nu știu ce s-a întâmplat… Între timp ori s-a metamorfozat ceva, sau… Pentru că eu nu am văzut schimbări. Or, eu vreau schimbări. Atunci când spun ceva, trebuie să se și întâmple.

De asta le-am mulțumit colegilor mei că în campanie eu am susținut tăierea pensiilor speciale și în 28 ianuarie colegii mei din Parlament au decis tăierea pensiilor speciale, chiar dacă a venit după CCR și doamna Weber și ne-a lovit legea, ulterior noi le-am impozitat. Sigur că după un an de zile și Nicușor Dan ne va explica de ce au plecat din Primăria Generală doar 3 directori care s-au pensionat, iar restul sunt exact aceiași care au fost și pe vremea doamnei Firea”, spunea Rareș Bogdan.