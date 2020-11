Trump a afirmat că acesta se face vinovat de ștergerea a nu mai puțin de 2,7 milioane de voturi în favoarea sa la nivel național.

În ceea ce privește statul-cheie Pennsylvania, aici sistemul de vot ar fi trecut din contul lui Trump în cel al lui Biden 221.000 de voturi.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020