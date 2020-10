Dacă privești sistemul solar de la o anumită distanță, observi că planetele sunt mai mult sau mai puțin aliniate într-un plan liniar, care circumscrie Soarele la Ecuator, adică un plan ecliptic.

Investigația orbitelor cometelor de lungă durată arată că afelia cometelor (n.r. – punctul în care sunt cel mai îndepărtate de Soare), tinde să se apropie fie de binecunoscutul plan ecliptic în care locuiesc planetele, fie de un „gol” ecliptic nou descoperit.

Cometele călătoare

În sistemul solar, planetele și majoritatea celorlalte corpuri se mișcă aproximativ în același plan orbital, cunoscut sub numele de ecliptică, dar există excepții precum cometele. Cometele, în special cometele cu perioadă lungă, care au nevoie de zeci de mii de ani pentru a finaliza fiecare orbită, nu sunt limitate la zona din apropierea eclipticii, ele sunt văzute venind și plecând în diverse direcții.

Sistemul solar nu există izolat, câmpul gravitațional al galaxiei Căii Lactee, în care se află sistemul solar exercită, de asemenea, o influență mică, dar deloc neglijabilă. Arika Higuchi, profesor asistent la University of Occupational and Environmental Health din Japonia și anterior membră a proiectului NAOJ RISE, a studiat efectele gravitației galactice asupra cometelor de lungă durată prin investigarea analitică a ecuațiilor care guvernează mișcarea orbitală.

Valul galactic

Ea a arătat că atunci când se ia în considerare gravitația galactică, afelia cometelor de lungă durată tinde să se adune în jurul a două planuri. Mai întâi binecunoscuta ecliptică, dar și a doua „ecliptică goală”, care se rotește la 180 de grade față de polul galactic. Ecliptica este înclinată față de discul Căii Lactee cu aproximativ 60 de grade. Ecliptica goală este, de asemenea, înclinată cu 60 de grade, dar în direcția opusă. Higuchi o numește pe aceasta „ecliptică goală” pentru că inițial nu conține obiecte, fiind ulterior populată cu comete împrăștiate. Ea ar fi putut fi creată de valul galactic, care înseamnă câmpul gravitațional al galaxiei.

Higuchi și-a confirmat predicțiile prin verificarea încrucișată cu calcule numerice și, comparând rezultatele, s-a dovedit că modelele de formare sunt corecte și cometele vechi sunt formate pe ecliptică. Cu toate acestea, Higuchi avertizează: „Vârfurile ascuțite nu sunt exact la planurile ecliptice sau ecliptice goale, ci în apropierea lor. O investigație a distribuției corpurilor mici observate trebuie să includă mulți factori. Examinarea detaliată a distribuției cometelor de lungă durată va fi lucrarea noastră viitoare. Proiectul de cercetare completă cerut sub numele de Legacy Survey of Space and Time (LSST) va oferi informații valoroase pentru acest studiu.”

Sursa: ScienceAlert