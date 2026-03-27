A doua lună de primăvară vine cu un val de aer rece. Ploi, ninsori și vânt puternic în următoarea perioadă

Deși se apropie a doua lună de primăvară, vremea rece își face simțită prezența în continuare. Dacă în unele regiuni va ploua abundent și vor exista intensificări ale vântului, în altele se va așterne zăpada. Meteorologii Accuweather anunță că, începând de 28 martie, fulguielile se vor menține timp de opt zile consecutive în unele regiuni montane.

În Predeal și în alte stațiuni montane, ninsorile vor continua să cadă în următoarele zile. De asemenea, temperaturile în zonele înalte vor fi mai scăzute față de cele caracteristice pentru această perioadă a anului. Potrivit meteorologilor de la Accuweather, valorile termice vor coborî sub pragul de 0 grade noaptea.

Meteorologii ANM au emis un Cod galben de ploi abundente, vânt puternic, lapoviță și ninsori în zonele montane, valabil până luni, ora 10:00. În sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei se așteaptă cantități semnificative de precipitații, mai ales sub formă de averse, însoțite izolat de descărcări electrice, vineri după-amiază și seara, dar și pe parcursul zilei de sâmbătă.

Conform ANM, stratul de zăpadă va ajunge la 40–50 cm în unele regiuni montane. În această perioadă, cantitățile de apă vor fi cuprinse între 40 și 60 l/mp, iar pe alocuri pot depăși 70–80 l/mp.

O informare meteorologică anunță intensificări temporare ale vântului, sâmbătă, în aproape toate regiunile țării, iar duminică, în sud-est și local în vest, cu viteze de 45–55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor depăși 70–80 km/h, punând în continuare în evidență condițiile dificile în zonele montane.

Ploile se vor extinde treptat din sud-vest către întreaga țară. În zonele montane de peste 1600 m, ninsorile vor continua, iar stratul de zăpadă va fi consistent, însoțit de viscol. Precipitațiile vor avea caracter de aversă, iar în sud-vest și sud, vineri și sâmbătă, se vor înregistra și descărcări electrice izolate

Între 30 martie și 6 aprilie, valorile termice se vor menține apropiate de media perioadei, fără schimbări bruște de la o zi la alta. Totuși, meteorologii avertizează că nu sunt excluse episoade izolate de instabilitate atmosferică.